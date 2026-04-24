RuStore назвал самые скачиваемые приложения и игры начала 2026 года

Магазин приложений RuStore представил рейтинг популярных среди пользователей приложений, игр и категорий по итогам I квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Лидерами по числу скачиваний среди приложений стали: мессенджер «Макс», маркетплейс Ozon, сервис объявлений и услуг «Авито», онлайн-банк «СберБанк» и социальная сеть «ВКонтакте». Наибольшую долю загрузок среди всех категорий заняли полезные инструменты: на них пришлось 30% скачиваний. Далее идут еда и напитки — 24%, путешествия — 13%, финансы – 7% и книги – 5%.

В список самых скачиваемых игр вошли «Мир домовят» в жанре «три в ряд», шутер Tanks Blitz, экшн-стратегия Doomsday: Last Survivors, а также головоломки «Мастер сборки» и Vita Mahjong. Среди самых скачиваемых головоломки (29%), симуляторы (14%), экшен (11%), казуальные (10%) и ролевые (9%).

В топ самых оплачиваемых жанров вошли шутеры с долей 30%, RPG — 28%, стратегии — 15%, головоломки — 8% и симуляторы — 5%. Среди приложений чаще всего платят в категориях: развлечения (55%), образование (13%) и бизнес-сервисы (12%).

«Каталог RuStore вырос до 110 тысяч приложений из 70 стран, и пользователи все активнее исследуют его возможности: открывают для себя игры, сервисы для путешествий, повседневные инструменты. Изменения в структуре загрузок отражает развитие платформы как полноценной цифровой экосистемы», — отметил директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов.

Самыми играющими городами стали Москва (16% всех установок), Санкт-Петербург – 8%, Краснодар — 5%, Ростов — 4% и Екатеринбург — 3%.

