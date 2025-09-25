Разделы

Рукард Русофт


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 1
14.02.2022 Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС» 1
25.04.2019 «Ред Софт» и «РуСофт 21» провели тестирование совместимости своих продуктов 1
17.08.2001 "Русофт" представила на российском рынке технологии панорамного изображения iPIX 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рукард и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 913 2
РуСофт 21 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4696 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3086 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 720 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12098 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1199 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1023 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55489 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11975 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11143 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70988 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5657 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 750 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2325 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 422 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1119 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1768 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7856 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8459 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7982 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22124 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9596 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12755 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3778 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26687 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 118 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 72 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 1
Linux OS 10659 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1193 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 1
Рустамов Рустам 495 2
Ковалевская Алла 1 1
Романов Илья 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 153544 3
Европа 24528 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45080 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18286 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53023 1
Украина 7738 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54043 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9806 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50413 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5306 1
Web design - Веб-дизайн 117 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2925 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5165 1
