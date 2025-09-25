Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рукард Русофт
УПОМИНАНИЯ
Рукард и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 913 2
|РуСофт 21 1 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
|Рустамов Рустам 495 2
|Ковалевская Алла 1 1
|Романов Илья 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386229, в очереди разбора - 729934.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.