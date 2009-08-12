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Sony DADC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.08.2009
|Большое пополнение в PC Gaming Alliance 1
|18.08.2008
|Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG 1
|28.05.2007
|Sony предъявлен иск в связи с нарушением патента 1
|18.05.2007
|Realnetworks ставит на мобильные развлечения: покупка Sony Netservices 1
|17.05.2007
|RealNetworks идет на рынок мобильной музыки: покупка Sony NetServices 1
|18.05.2002
|Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
|18.05.2002
|Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
|18.05.2002
|Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
|18.05.2002
|Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
|12.02.1999
|Выпущен очередной русскоязычный антивирусный пакет специально для домашних ПК 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Sony DADC и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2396 4
|Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
|Bertelsmann 195 1
|Sony BMG 186 1
|Sony Music Entertainment 160 1
|Jive Records 2 1
|Sony BMG Music Entertainment 34 1
|GameStop 30 1
|Apple Mac - Apple Macintosh 3101 4
|Sony Key2audio 5 4
|Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
|Wieflingseder Sandra - Вифлингшедер Сандра 4 4
|Dion Celine - Дион Селин 6 1
|Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
|Касперский Евгений 336 1
|New Scientist 1448 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454773, в очереди разбора - 727618.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454773, в очереди разбора - 727618.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.