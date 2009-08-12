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Sony DADC

СОБЫТИЯ

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12.08.2009 Большое пополнение в PC Gaming Alliance 1
18.08.2008 Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG 1
28.05.2007 Sony предъявлен иск в связи с нарушением патента 1
18.05.2007 Realnetworks ставит на мобильные развлечения: покупка Sony Netservices 1
17.05.2007 RealNetworks идет на рынок мобильной музыки: покупка Sony NetServices 1
18.05.2002 Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
18.05.2002 Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
18.05.2002 Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
18.05.2002 Скотч и маркер снимут защиту от копирования CD 1
12.02.1999 Выпущен очередной русскоязычный антивирусный пакет специально для домашних ПК 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Sony DADC и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6722 8
Sony Europe 18 2
RealNetworks Products and Services 355 2
Nvidia Corp 3951 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 1
Flex - Flextronics 89 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 1
Capcom 291 1
BFG Technologies 4 1
Dell Alienware Corp 146 1
Microsoft Corporation 25701 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Acer Group - Acer Inc 2758 1
Razer Inc 85 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Intel Corporation 12777 1
Vodafone Group 1411 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5594 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Logitech 437 1
Epic Games 171 1
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
Apacer Technology Inc 71 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2396 4
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
Bertelsmann 195 1
Sony BMG 186 1
Sony Music Entertainment 160 1
Jive Records 2 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
GameStop 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61160 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4385 5
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1936 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14141 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2864 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 542 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
MBR - Master Boot Record - главная загрузочная запись для последующей загрузки операционной системы 14 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5897 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18226 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2944 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7888 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1525 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29564 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3101 4
Sony Key2audio 5 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
Wieflingseder Sandra - Вифлингшедер Сандра 4 4
Dion Celine - Дион Селин 6 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Касперский Евгений 336 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54487 4
Европа 24907 3
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Ирландия - Республика 1044 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Румыния 751 1
Австрия - Австрийская Республика 1354 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Греция - Греческая Республика 1014 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1808 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8168 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5078 1
New Scientist 1448 4
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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