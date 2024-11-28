МТС запустила продажу eSIM для зарубежных поездок

МТС сообщила о запуске сервиса продаж виртуальных SIM-карт для путешественников с предоплаченным пакетом интернета от местных операторов более 200 стран и регионов мира.

Сервис «МТС Оплата» запустил продажу eSIM для выезжающих за рубеж. Виртуальную сим-карту можно установить на смартфоны и планшеты, поддерживающие технологию eSIM.

Купить виртуальную SIM-карту можно в сервисе «МТС Оплата» с карты любого российского банка по СБП. Активация осуществляется с помощью QR-кода, который приходит на электронную почту. Интернет начинает работать автоматически по приезде в другую страну. Воспользоваться сервисами и приложениями можно сразу.

«Мы разработали сервис, который позволяет чувствовать свободу в пользовании интернет в поездках за границу и не думать о его стоимости. Сервис, доступен всем выезжающим за рубеж по доступным ценам. Так, например, 1 ГБ трафика в Турции стоит 100 руб., а пакет из 20 ГБ – всего 1,2 тыс. руб. Больше не нужно искать салоны местных сотовых операторов, разбираться в новых тарифах, обо всем можно позаботиться перед поездкой. Сервисом могут воспользоваться абоненты любого оператора сотовой связи», – сказал вице-президент, руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

eSIM – одноразовая виртуальная SIM-карта со сроком действия от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа. Стоимость фиксированная – зависит от срока действия и объема трафика. Никаких дополнительных и скрытых платежей нет, вы только предоплачиваете трафик мобильного интернета. Срок действия начинает отсчитываться с момента подключения eSIM к поддерживаемой сети.