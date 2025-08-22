Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС запустила оплату более чем 50 зарубежных сервисов

МТС объявила о запуске оплаты более чем 50 зарубежных сервисов на сайте «МТС Оплата»: подписки на нейросети, стриминги, онлайн-доски и многое другое.

«МТС Оплата» добавила возможность купить или продлить подписку более 50 новых зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса. Среди них представлены такие популярные как Evernote — веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок; TradingView — онлайн-платформа для технического анализа и отслеживания финансовых рынков; Veo3 — нейросеть, создающая короткие AI-видео по описанию, голосу или изображению; Replit — онлайн-интегрированная среда разработки (IDE) на базе искусственного интеллекта; Italki — онлайн-платформа для изучения иностранных языков.

«Мы видим высокую востребованность различных сервисов и приложений для оптимизации рабочих и бизнес-процессов, а также для учебы и отдыха. Мы стремимся предоставить россиянам безопасный и простой способ оплаты максимального количества подобных сервисов. Следим за трендами и новинками, активно расширяя возможности «МТС Оплаты», где уже доступно более 100 бизнес-сервисов и около 40 самых востребованных игр и игровых сервисов», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

В июле 2025 г. на «МТС Оплате» появилось две отдельные витрины: одна для оплаты бизнес-сервисов, вторая ‒для игр. На первую было выведено порядка 50 сервисов, теперь их стало больше 100. Для удобства пользователей все сервисы сгруппированы по категориям: нейросети, для дизайна, развлечения, для работы, онлайн-доски и прочее. В последнюю категорию, например, входят оплата товаров на площадках электронной коммерции и аренды жилья.

Для совершения платежа достаточно перейти на страницу интересующего сервиса на «МТС Оплате», выбрать вариант подписки и указать электронную почту, на которую придет инструкция по активации. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП) с карт любых российских банков. Заказ обрабатывается в течение нескольких минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: