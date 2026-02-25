Разделы

Пользователям «МТС Оплаты» доступно оформление зарубежных банковских карт

МТС объявила о возможности оформления карт зарубежных банков на сайте «МТС Оплата» для физических лиц.

Именная банковская карта подойдет туристам для бронирования отелей и платежей за границей, любителям иностранного шопинга и подписок, а также геймерам. Больше не надо искать посредников для осуществления платежей и покупок, возить с собой на отдых наличные. Это не только упрощает расчеты за рубежом, но и делает их более безопасными.

Оформление карты происходит онлайн на сайте «МТС Оплата» и занимает несколько минут, необходимо заполнить анкету и предоставить скан загранпаспорта. Срок изготовления занимает до трех рабочих дней.

Карта работает по всему миру и поддерживает оплату как в офлайн-точках, так и в интернете. Ее можно привязывать для оплаты с помощью платежных сервисов, например PayPal, WeChat Pay, AliPay. По карте доступно снятие наличных денежных средств в банкоматах за рубежом.

Цифровизация

Держатели карты могут пополнить счет с карт любых российских банков по номеру телефона или по номеру карты с конвертацией в валюту карты.

Также на сайте «МТС Оплата» доступно оформление предоплаченных виртуальных карт зарубежного банка различного номинала. Ими можно расплачиваться в сервисах, которые не требуют подтверждения операций по 3DS. Выпуск карты составит несколько минут.

