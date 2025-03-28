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МТС запустила оплату подписки World of Warcraft

ПАО «МТС» объявляет о возможности оплаты подписки на онлайн-игру World of Warcraft с помощью карт игрового времени (тайм-карт) на 60 дней на сайте «МТС Оплата». Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Оплата» предлагает тайм-карты на 60 дней игрового времени в World of Warcraft. Перед оплатой необходимо ввести электронную почту, на которую придет ваучер и инструкция по его использованию. Оплатить можно с лицевого счета абонента МТС или с карт любых российских банков через СБП.

Игровое время активируется с момента ввода кода с тайм карты в личном кабинете игрока в WoW. Опция доступна для российских и европейских аккаунтов.

«World of Warcraft в прошлом году исполнилось 20 лет, но игра по-прежнему не теряет своей актуальности. За это время она получила множество различных наград, вошла в Книгу рекордов Гиннеса и стала культовой среди массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр (MMORPG), в том числе среди российских геймеров. Тайм-карты – быстрый, безопасный и удобный способ, который дает доступ к любимой игре», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

World of Warcraft (WoW) – одна из ролевых онлайн-игр, которая требует регулярной подписки для полноценного игрового процесса. Российским геймерам прямая оплата подписки сейчас недоступна, при этом доступ к игре для российских аккаунтов остается свободным. Продлить подписку можно с помощью карт игрового времени, их отличие только в том, что это единоразовая покупка, а подписка – это автоматически продлеваемая услуга.

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