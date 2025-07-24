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МТС открыла доступ к оплате новых зарубежных видеоигр

МТС объявляет о расширении списка зарубежных компьютерных и мобильных игр, доступных для оплаты на сайте сервиса «МТС Оплата». Теперь геймеры cмогут пополнить баланс без комиссии еще восьми популярных игр: Blood Strike, Farlight, Honor of Kings, Identity V, Love and Deepspace, Magic Chess: Go Go, Once Human и ZEPETO. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для перечисления средств необходимо перейти на страницу игры внутри сервиса «МТС Оплата», после выбора подходящего пакета игровой валюты ввести данные для зачисления – в зависимости от игры это ID игрока или UID и сервер ID. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь сможет завершить платеж в приложении своего банка. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков. Средства зачисляются сразу на баланс игры.

«Мы следим за всеми трендами и новинками в гейминге и постоянно увеличиваем список игр, доступных для оплаты. Сервис «МТС Оплата» активно растет, и если раньше он был ориентирован преимущественно на геймеров, то сейчас мы добавили возможность оплаты еще порядка 50 сервисов для работы, учебы и бизнеса. Для удобства пользователей вывели их в отдельную витрину, разделив игры и бизнес-сервисы», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Сейчас на игровой витрине сервиса «МТС Оплата» доступно пополнение баланса порядка 40 зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и др. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

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Оплата проходит в пару кликов через СБП или с лицевого счета абонента МТС. Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, пользователь может направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».

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