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МТС запустила в мобильном приложении денежные переводы по России

ПАО «МТС» запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении «Мой МТС» на устройствах с операционной системой Android. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перевести деньги можно по номеру телефона любого оператора связи через СБП (Система быстрых платежей) или по номеру карты. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная – 400 тыс. руб. В течение суток можно перевести максимум 800 тыс. руб.й, а в течение месяца – до 3 млн руб.

«Сейчас пользователям приложения «Мой МТС» на платформе Android доступны все существующие на рынке способы переводов денежных средств и оплаты услуг. Планируем, что в скором будущем они также появятся и на платформе iOS. Мы активно развиваемся по пути персонификации в рамках концепции «один клиент – один интерфейс». Благодаря данным на основе МТС Big Data клиентам в первую очередь предлагаются именно те сервисы, которые им наиболее актуальны в текущий момент. Наша задача – сделать так, чтобы при проведении платежей и переводов пользование лицевым счетом абонента было таким же удобным и доступным, как и классическим банковским счетом», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Как перевести деньги

На главной странице мобильного приложения Мой МТС на Android выбрать раздел «Деньги», в подразделе «Переводы» найти иконку «Переводы по России». Далее необходимо выбрать источник списания средств: лицевой счет абонента или банковскую карту, ввести сумму перевода и выбрать способ перевода.

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Цифровизация

В приложении «Мой МТС» для физических лиц также доступны мгновенные переводы без комиссии в более 100 стран мира, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Пользователи мобильного приложения на Android могут осуществлять переводы по номеру телефона, карты или счета получателя и выбрать валюту перевода.

Переводы по России и за рубеж также доступны и на сайте «МТС Оплата».

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