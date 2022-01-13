Volvo Cars обеспечит прямую интеграцию с устройствами, поддерживающими Google Assistant

Volvo Cars объявила о том, что станет первым в мире автопроизводителем, который обеспечит прямую интеграцию своих автомобилей с устройствами, поддерживающими работу голосового помощника Google Assistant. Это станет новым шагом сотрудничества Volvo Cars и Google.

Прямая интеграция обеспечивает наиболее целостную на сегодняшний день связь между Google Assistant и автомобилями. Она позволит клиентам Volvo Cars управлять функциями своего автомобиля домашних или мобильных устройств с поддержкой Google Assistant при помощи голосовых команд. Подключив Volvo к учетной записи Google, клиент получит возможность голосового управления функциями в автомобиле, а также дистанционного управления различными функциями. К примеру – прогревом автомобиля в холодный зимний день или закрытием/открытием дверных замков.

Интеграция с Google Assistant отражает намерения Volvo Cars обеспечить клиентам дополнительное удобство. Список поддерживаемых функций постоянно расширяется.

Благодаря этой интеграции пользователи могут дистанционно в любое время получать полезную для них информацию о своем автомобиле. Дополнительная функциональность позволит клиентам настраивать расписание зарядки автомобиля, задавая точное время начала и окончания зарядки электромобиля, а также предоставит широкий набор других возможностей.

«Volvo Car Group была первой компанией, представившей технологии и сервисы Google в автомобилях. Теперь мы намерены стать первыми, кто обеспечит полную интеграцию с поддерживающими Google Assistant устройствами. Это вполне естественный шаг в нашем сотрудничестве с Google, – сказал директор по продукции Volvo Cars Хенрик Грин (Henrik Green). – Эта интеграция позволяет нам значительно улучшить пользовательские ощущения клиентов, давая им возможность дома или в пути просто и безопасно управлять функциями своего автомобиля через любое персональное устройство, оснащенное Google Assistant».

Еще одна причина, по которой Volvo Cars намерена интегрировать свои автомобили с Google Assistant – поддержка продолжающегося перехода компании на производство исключительно электромобилей. Соответственно, планируется представить ряд функций, которые могут помочь клиентам в полной мере реализовать потенциал сокращения выбросов углерода своих полностью электрических автомобилей Volvo.

В будущем Volvo Cars планирует обеспечить максимальные удобство и эффективность процесса зарядки.

Для выполнения команд, требующих дополнительной защиты (к примеру – разблокировка дверных замков автомобиля), используется процесс двухфакторной авторизации. Это позволяет избежать ситуаций с несанкционированным доступом или управлением функциями автомобиля.

Функциональность сервиса поэтапно расширяется вместе с обновлением ПО для всех клиентов Volvo, автомобили которых оснащены информационно-развлекательными системами на базе ОС Android. Функция действует только в тех регионах, где допускается использование Google Assistant.