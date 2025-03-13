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Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области

Ученые Института истории материальной культуры РАН в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя более 400 археологических памятников и случайных находок с описаниями и географической привязкой. Об этом CNews сообщили представители ИИМК РАН.

Калининградская область – уникальный археологический регион. На этой территории можно встретить множество памятников финального палеолита, мезолита и неолита, которые относятся к периоду от 10 тыс. лет до н.э. до 3 тыс. лет до н.э. Археологи находят здесь каменные орудия, керамику, а также органические материалы, такие как изделия из рогов, костей и зубов. Наличие торфяников на этой территории способствует хорошей сохранности таких объектов.

Интерес ученых-археологов к данному региону возник еще в конце XIX века. В то время эта территория была частью Восточной Пруссии, и в научных публикациях в первую очередь нашли отражение изделия из кости и рога. В 1945 г. Калининградская область вошла в состав СССР, и исследование региона продолжили советские и затем российские специалисты.

Наиболее масштабные исследования по поиску стоянок каменного века прошли в 1970-е годы под руководством сотрудника Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР (ныне ИИМК РАН) Владимира Тимофеева. Ему удалось переосмыслить результаты открытий немецких археологов, а также выявить более 50 новых стоянок и местонахождений каменного века с каменными артефактами и фрагментами керамических сосудов. Среди таких памятников – стоянка Цедмар в Озерском районе Калининградской области (ранее исследовалась в начале XX века), поселения Тушино, Тальники и многие иные во внутренних районах Калининградской области (в первую очередь Краснознаменский и Неманские районы), культуры шнуровой керамики на левом берегу реки Шешупе недалеко от поселка Тушино Краснознаменского района и др.

Обилие выявленного в течение XX века археологического материала на современном этапе исследований потребовало от ученых его ревизии и систематизации, что и стало первоочередной задачей исследователей в рамках проекта.

«Мы создали единую базу данных всех находок и стоянок каменного века на территории Калининградской области. Это более 400 памятников и случайных находок. Собрав все вместе, мы видим участки территории с наибольшей концентрацией памятников. Причинами этого могут быть как географические условия (участки с большим количеством торфяников, в ходе мелиорации которых выявлены изделия из твердых органических материалов), так и отсутствие планомерных археологических разведок. . К сожалению, на данный момент территория исследована плановыми раскопками довольно слабо», – сказала научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Евгения Ткач.

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В рамках данного проекта также были проведены полевые археологические работы. В ходе них удалось провести повторные исследования на стоянках самого древнего этапа заселения региона - финального палеолита – у с. Никольское.

Кроме того, осенью 2024 г. была проведена экспедиция на стоянку Утиное болото I в Краснознаменском районе Калининградской области. Этот памятник был открыт Владимиром Тимофеевым, и датировался периодом неолита: цедмарская культура (5 тыс. лет до н.э.) и культура шнуровой керамики (3 тыс. лет до н.э). В рамках проведенных работ удалось выявить участки памятника, в которых присутствуют исключительно каменные (кремневые артефакты), которые могут быть отнесены к мезолитическому периоду – 8-7 тыс. лет до н.э. В будущем исследователи планируют продолжить работы на этом важном для региона памятнике.

Проект «На границе двух миров: культурные традиции Центральной и Восточной Европы в позднем каменном веке Калининградской области» поддержан грантом Российского научного фонда. Итоговые результаты будут представлены в мае 2025 г.

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