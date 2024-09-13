Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках

«Мегамаркет» открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ «Мега». Маркетплейс тестирует опцию экспресс-доставки товаров продавцов своим покупателям из Москвы и ближайших районов Подмосковья. Всего на площадях IKEA планируется открыть 14 аналогичных складов по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Самый первый склад «Мегамаркета» заработал в городе Химки (Московская область). На его базе маркетплейс тестирует раскатку экспресс-доставки товаров своих продавцов, работающих по схеме «Хранение + доставка от Мегамаркета» (FBO). Товары доставляют в срок от одного часа с момента заказа. География доставки пока охватывает близлежащие московские районы — Северное Тушино, Ховрино, Восточное Дегунино и другие. Параллельно со столичным регионом, аналогичное тестирование экспресс-доставки запустилось с обновленного склада Мегамаркета в Краснодаре. Доставка по формату «экспресс» там осуществляется в пределах районов, расположенных в северной и западной частях города.

Склады предназначены для хранения малогабаритной продукции, пользующейся высоким частотным спросом: косметики, детских игрушек, канцтоваров, товаров для дома, DIY-продукции, автомобильных принадлежностей, сезонных товаров и других. Вес единицы товара не должен превышать 15 кг, допустимая длина одной стороны — до 110 см, а сумма длин всех сторон — не более 230 см. Полный список позиций, которые могут принять склады, представлен в официальной базе знаний «Мегамаркета» для продавцов.

Благодаря широкому ассортименту и небольшой глубине стока маркетплейс планирует, что оборачиваемость складов будет высокой. Среди рекомендаций для продавцов: поддержание запасов до 10 единиц на каждую подкатегорию с регулярным пополнением, а также розничная цена большей части хранимых товаров — до 500 руб.

Склады расположены по адресам: Московская область, г.о. Химки, г. Химки, мкр. ИКЕА, корп. 1; Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, 2-е отделение АФ «Солнечная», д. 7/2.

Процедура размещения товаров на данных складах не отличается от уже установленной на других складах «Мегамаркета». Продавцам необходимо оформить поставку через личный кабинет. Для пользователей данные товары будут отображаться в разделе «Экспресс» при выборе вариантов доставки.

Наталия Панжина, директор коммерческой службы направления нон-фуд «Мегамаркета»: «В преддверии горячего сезона, когда трафик на площадке увеличивается благодаря многочисленным акциям и распродажам, мы рады предложить продавцам новые опции, в том числе возможность экспресс-доставки. Большие территории нового склада в Химках и обновленной площадки в Краснодаре позволят селлерам максимально эффективно воспользоваться повышенным спросом и улучшить клиентский сервис».

Ранее «Мегамаркет» заявил о приобретении торговых площадей IKEA в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России.