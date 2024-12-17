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Панжина Наталия



17.12.2024 «Мегамаркет» фокусируется на доставке популярного ассортимента день в день 1
13.09.2024 Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Панжина Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
IKEA - ИКЕА 155 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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