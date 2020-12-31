Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники

Московские парки приглашают на новогоднюю онлайн-программу в январские праздники. Десятки мастер-классов, творческих уроков, тренингов и лекций запланировали столичные парки на новогодние выходные. Все они будут проходить дистанционно с 1 по 14 января. Трансляции организуют на страницах парков в социальных сетях.

«Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Познакомиться с полным расписанием мероприятий можно на странице Мосгорпарка в соцсети «Вконтакте».

Откроет новогоднюю программу мастер-класс по витражному искусству. Его подготовили в парке «Северное Тушино». Участников научат создавать эффект морозных узоров на стеклянной поверхности при помощи акриловых красок. Видеозанятие запланировано на 12:00 1 января. Посмотреть его можно на страницах парка в соцсетях «Вконтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Парк «Сокольники» приглашает провести праздничные дни с пользой для здоровья. С 2 по 10 января в аккаунтах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» ежедневно в 14:00 будут публиковать интересные материалы по здоровому питанию и уходу за кожей. Также всем желающим покажут простые упражнения, которые помогут оставаться в форме.

Любителей садоводства приглашают 2 января на онлайн-занятие клуба «Зеленая школа» Парка Горького. В 15:00 на страницах школы в соцсетях «Инстаграм», «Вконтакте» и «Фейсбук» разместят видеоурок по выращиванию мандариновых деревьев в домашних условиях. 5 января здесь проведут мастер-класс по созданию Рождественской звезды, а 6 января можно будет сделать подсвечник из глины.

Музей-заповедник «Царицыно» предлагает посвятить новогодние праздники сбору семейных историй и создать памятный архив. С 4 по 14 января на платформе Zoom проведут занятия по изготовлению фотоколлажей и панно для такого архива, расскажут, как сделать и записать интересные интервью с родственниками, а также научат правильно хранить старинные фотографии, бабушкино или мамино рукоделие, создавать памятные сувениры из ткани. Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте музея и приобрести билет.

Музей-усадьба «Кусково» представляет новогоднюю виртуальную выставку «Хрупкое украшение». Она будет доступна в социальных сетях музея-усадьбы по 30 января. На выставке представлены елочные украшения художника Валентина Розанова. Именно он одним из первых в России откликнулся на европейскую модную тенденцию украшать елку фарфоровыми игрушками. В новогоднем ассортименте изделий его мастерской — обитатели русского леса, домашние животные и уникальные тонкостенные фарфоровые шары с затейливой росписью. Посмотреть выставку можно в аккаунтах музея-усадьбы в соцсетях «Фейсбук», «Инстаграм» и на сайте.

На YouTube-канале музея в 15:00 7 января будет опубликована премьера лекции «Живая история. Усадьба Кусково графа С.Д. Шереметева». Представитель старинной династии граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918) — государственный и общественный деятель, историк, основатель нескольких научно-исторических обществ, издатель, мемуарист. Вся деятельность графа, жившего под завещанным предками девизом Deus conservat omnia («Бог сохраняет все»), была направлена на сохранение мемориального значения усадьбы Кусково. Увлечение графа фотографическими видами, желание запечатлеть драгоценные мгновения времени позволяют нам увидеть старинную усадьбу начала XX столетия. Фотографии интерьеров дворца и панорамные кусковские виды Сергей Дмитриевич сравнивал с историческими записками, позволяющими «сохранять ту или другую, дорогую, подчас и семейную, и историческую черту».

Свои интересные онлайн-программы на новогодние каникулы также подготовили библиотеки, музеи и культурные центры Москвы. На их страницах в социальных сетях опубликуют новые видео-экскурсии, записи встреч с известными людьми, онлайн-лекции и мастер-классы. Ознакомиться с полным расписание мероприятий можно на официальных сайтах учреждений.