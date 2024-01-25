Разделы

Цифровизация
|

3data повысила мощность дата-центра на шоссе Энтузиастов на 25%

После проведения плановых работ по увеличению общей энергоемкости дата-центра «Э2», расположенного на шоссе Энтузиастов, подведенная к объекту мощность увеличилась на 300 кВт. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Центр обработки данных был запущен в коммерческую эксплуатацию в 2019 г. Один из крупнейших ЦОДов 3data располагает тремя этажами машинных залов с полным соответствием международным требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3.

Дата-центр «Э2» в течение нескольких лет был полностью законтрактован клиентами, но увеличение подведенной мощности позволяет осуществить масштабирование действующих заказчиков, а также предоставить возможность размещения своей инфраструктуры для новых. Общая энергоемкость ЦОДа выросла на 25% и составляет 1,4 МВт.

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
Импортонезависимость

«У нас крупнейшая сеть дата-центров в стране по количеству ЦОДов, и нам необходимо не только строить новые площадки, но и развивать действующие. Заказчикам часто требуется масштабирование, и мы не можем не учитывать это в наших планах. На «Э2» наблюдается повышенный спрос, поэтому наши технические специалисты проделали большую работу по обеспечению новых мощностей на объекте», - отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Общая вместимость ЦОДа «Э2» составляет 225 стойко-мест. Также в дата-центре развернут кластер облачной платформы RCloud by 3data, которая обеспечивает заказчиков различными облачными услугами и сервисами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще