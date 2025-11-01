Разделы

Перевернули календарь: мошенники обещают 75 тыс. руб. ко Дню народного единства

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала атаку мошенников, приуроченную ко Дню народного единства. Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фиктивной новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника. Специалисты F6 направили домены скам-ресурсов на блокировку. Об этом CNews сообщили представители F6.

В преддверии Дня народного единства аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили мошенническую атаку, приуроченную к государственному празднику. Злоумышленники создали более 300 однотипных сайтов-приманок, на которых размещена ложная информация о выплате гражданам России от государства 75 тыс. руб. в честь Дня народного единства. Мошеннические ресурсы сообщают, что «праздничные дивиденды от продажи нефти и газа» якобы начисляют до 4 ноября 2025 г.

Под предлогом расчета точной суммы дивидендов пользователям сайтов предлагают выбрать свою возрастную категорию, а затем указать имя, фамилию и телефон. Это стандартная схема инвестскама. Как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит мошенник, который представляется персональным «менеджером» и уговаривает внести деньги для быстрого увеличения капитала. Итог таких инвестиций всегда один – полная потеря денег.

Мошенники стремятся вызвать доверие к обещаниям «дивидендов», публикуя фальшивые отзывы от имени пользователей, якобы получивших выплаты.

Специалисты F6 направили данные мошеннических сайтов, которые распространяют ложные новости о выплатах ко Дню народного единства, на блокировку.

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
Бизнес

«Мошенники начали активно использовать для создания новых сценариев обмана не только традиционные праздники – новогодние, майские, 23 февраля и 8 марта, – но и другие популярные даты. Например, этой весной злоумышленники впервые применили уловку в виде «акции в честь Масленицы», чтобы вовлечь пользователей в свои схемы, а сейчас добрались до Дня народного единства. Этот повод скамеры объединили с распространенным сценарием обещания дивидендов от продажи нефти и газа, которые используют уже долгое время, постоянно меняя формат подачи ложной информации», – сказала Анастасия Мамынова, ведущий аналитик отдела второй линии СЕРТ департамента Digital Risk Protection компании F6.

Инвестиционное мошенничество – вид финансового обмана с последующей кражей денег пользователя под предлогом получения прибыли от инвестиций. Как правило, злоумышленники предлагают вложить деньги в криптовалюту или поддельный инвестиционный проект, приобрести ценные бумаги.

Главная рекомендация от специалистов F6, как избежать обмана в таких случаях: не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода. Например, такого, как «дивиденды» в честь праздника.

