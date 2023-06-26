Разделы

Афанасьев Григорий


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2022 3
26.06.2023 Григорий Афанасьев -

Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза

 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Афанасьев Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Innovative People - Инновейтив Пипл 41 2
Корус Консалтинг ГК 1288 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
3data - 3дата 91 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 192 1
Comindware - Колловэар 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1319 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 957 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1249 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 68 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
DevOps - Development и Operations 999 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 375 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
Aladdin Liveoffice 12 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 262 1
Груздев Сергей 46 1
Колосов Антон 6 1
Цыпляев Максим 43 1
Тен Антон 41 1
Хала Илья 44 1
Семенов Александр 164 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 314 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 123 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Fast рейтинг 48 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
