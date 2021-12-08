Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Поставки серверов на российский рынок выросли на 17,9% в III квартале 2021 года

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в III квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 40119 серверов всех типов на общую сумму $312,85 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки серверов выросли на 17,9% и 0,6% соответственно в количественном и денежном выражении.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,8% в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 97,2%, что на 13% выше показателей III квартала 2020 г. Поставки RISC-систем сократились как в количественном, так и денежном выражении – на 38,6% и 82,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

По итогам квартала тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры возглавила компания Dell Technologies – как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по выручке. За ней следуют компании Hewlett Packard Enterprise и Lenovo по количеству поставленных единиц оборудования. Наблюдался рост в сегменте ODM-производителей.

«В III квартале рынок сохранил уверенный темп роста, набранный во II квартале. В финансовом секторе, а также сегментах электронной коммерции и поставщиков облачных услуг продолжились активные инвестиции в модернизацию и наращивание инфраструктуры», – сказал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность

Производители смарт-ТВ стали зарабатывать на слежке за пользователями больше, чем на продаже устройств

CNews опубликовал первый рейтинг компаний, поставляющих ИТ-решения в сферу образования

Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента

Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения 2020

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022