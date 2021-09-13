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IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, во II квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 38,474 тыс. всех типов на общую сумму $296,39 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., поставки серверов выросли на 16,8 % и 13% соответственно в количественном и денежном выражении.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,5 % в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 94,8 %, что на 8,3% выше показателей II квартала 2020 г. Поставки RISC-систем сократились как в количественном, так и денежном выражении – на 23,7 % и 57,8 % соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

По итогам квартала тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры возглавила компания Dell Technologies – и по количеству поставленных единиц оборудования, и по выручке. За ней следуют компании Hewlett Packard Enterprise и YADRO. Тройка лидеров продемонстрировала серьезные темпы роста поставок от года к году.

В сегменте RISC-систем компания YADRO продолжает удерживать лидерскую позицию с долей, превышающей 70%.

«Во II квартале рынок показал сильную положительную динамику, отыгрывая результаты I квартала. Мы зафиксировали продолжение значительных инвестиций со стороны финансового и телекоммуникационного секторов. Сохраняется устойчивый спрос на высокопроизводительные системы. Активно растет спрос со стороны поставщиков облачных услуг», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

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