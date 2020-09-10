Разделы

Amphenol


УПОМИНАНИЯ


10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
16.05.2016 Intel изобрела ноутбук в новом форм-факторе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Amphenol и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12485 3
Broadcom - PLX - PLX Technology - NetChip Technology - Oxford Semiconductor 13 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 62 2
ИКС 375 2
PMCS 2 2
Samsung Electronics 10545 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 667 2
Dell EMC 5080 2
Lenovo Group 2341 2
IBM - International Business Machines Corp 9534 2
Toshiba Corporation 2953 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 565 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 607 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1566 2
Seagate Technology 754 2
Red Hat 1343 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 324 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 668 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 144 2
Microsemi 14 2
Molex 28 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 2
Apple Inc 12519 2
Ростелеком 10230 1
МегаФон 9724 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3296 1
Huawei 4167 1
Dell Technologies - Dell Computer 2158 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9127 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1524 1
ИКС - Форпост 75 1
Microsoft Corporation 25153 1
РЖД - Российские железные дороги 1984 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7980 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3424 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 607 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Федеральное казначейство России 1862 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1020 1
Linux Foundation 189 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28773 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14553 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4449 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10004 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56039 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17061 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7298 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6097 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3839 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4697 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5749 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3464 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1437 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 525 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14886 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12622 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10097 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71677 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16876 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
Intel x86 - архитектура процессора 1969 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 51 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 89 1
Microsoft Surface - Планшет 438 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 55 1
Черепенников Антон 86 2
Калинин Александр 174 2
Лебедев Михаил 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 154571 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45250 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6223 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54343 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50674 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25585 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2230 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 1
Patently Apple 27 1
IDC - International Data Corporation 4936 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
IDC Russia - IDC Россия 160 1
