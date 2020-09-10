Получите все материалы CNews по ключевому слову
Amphenol
УПОМИНАНИЯ
|10.09.2020
|Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
|05.04.2019
|Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
|16.05.2016
|Intel изобрела ноутбук в новом форм-факторе 1
Amphenol и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 189 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
|PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 2
|OpenCAPI Consortium 13 2
|Gen-Z Consortium 11 2
|Черепенников Антон 86 2
|Калинин Александр 174 2
|Лебедев Михаил 69 1
|Patently Apple 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393049, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.