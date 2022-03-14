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IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском серверном рынке

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 50 199 серверов всех типов на общую сумму $530,29 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., поставки серверов выросли на 4,1 % и 28,8 % соответственно в количественном и денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители IDC.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,6 % в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 90,9 %, что на 31,9 % выше показателей IV квартала 2020 г. Поставки RISC-систем сократились в количественном выражении на 24,6 %, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

По итогам квартала тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры возглавила компания Dell Technologies – как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по выручке. За ней следуют компании Hewlett Packard Enterprise и Yadro по количеству поставленных единиц оборудования. Сегмент ODM-производителей продолжил расти.

«В IV квартале 2021 г. рынок показал рост, в том числе в сегменте высокопроизводительных систем. Банки и телекоммуникационные компании продолжили инвестировать в наращивание инфраструктуры. Заметен рост спроса в аппаратные платформы со стороны компаний электронной коммерции и сервис-провайдеров», – сказал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

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IDC – поставщик информации и консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии. Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. IDC – дочернее предприятие IDG. Российское представительство IDC было открыто в 1995 г. IDC Russia ежегодно публикует более 30 исследований и проводит около 20 мероприятий.

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