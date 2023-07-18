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«Моторика» открывает направление протезов нижних конечностей

Российская компания-разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» (резидент «Сколково») приступила к разработке протезов ног: первым станет модуль стопы с микропроцессорным управлением, далее планируются выпуск коленного модуля. При этом компания, в том числе, ищет проекты и команды, которые работают над протезами ног. Инвестиции в направление могут составить несколько сотен миллионов рублей. Об этом CNews сообщили представители «Моторики».

Компания ищет разработчиков и партнеров: выпуск первых моделей запланирован на 2024 г.

Согласно отчету Агентства инноваций Москвы за 2022 г, в России проживает 2,6 млн граждан с инвалидностью опорнодвигательных функций. По данным Федерального научного центра реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта, в России ежегодно устанавливается более 42-45 тыс. протезов ног. Модуль стопы основной компонент, который есть во всех модульных протезах нижних конечностей. Протезы бедра (53%) и голени (30%) занимают основной объем в госконтрактах и компенсациях от СФР.

«Почти с самого основания компании нам пишут: «Видели ваши протезы рук, а не делаете ли вы что-нибудь для ног»? К сожалению нам нечего было предложить. Накопив опыт в разработке и производстве протезов рук, а также в реабилитации пользователей — мы пониманием что логичным шагом в развитии компании станет создание протезов нижних конечностей. Поэтому анонсируем новое направление и рассмотрим те проекты и команды, которые уже ведут собственные разработки, а все кто хотел наши протезы ног — обещаем фирменный уровень качества и функциональности «Моторики»», — сказал Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторики»

««Моторика» на наших глазах из стартапа с протезами рук превращается в успешного мирового производителя ассистивной техники и экосистемы для реабилитации. Уверена, что с учетом опыта производства высокотехнологичных протезов, знания целевой аудитории, результатов работы с системой обеспечения средствами технической реабилитации инвалидов в России и мире, у нашего резидента отличные перспективы», отметила Юлия Щеглова, старший проектный менеджер Кластера биологических и медицинских технологий.

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«Моторика» — резидент «Сколково», разработчик и производитель роботизированных функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном, экосистема реабилитации верхних конечностей. Компания произвела более 5700 протезов рук для пользователей из 17 стран мира: СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее. В команде более 160 человек, она состоит из: инженеров, ученых, врачей, проектировщиков, менеджеров и маркетологов. В 2024 г «Моторика» запустит систему управления протезами на основе искусственного интеллекта.

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