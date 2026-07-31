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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юсонтек Илифия ФМП портативный фетальный монитор

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 Московская клиника внедрила разработку участника «Сколково» для домашнего наблюдения за беременностью 1
18.08.2022 В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности 1
03.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запустит производство устройств для удаленного ведения беременности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Юсонтек и организации, системы, технологии, персоны:

Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Юсонтек 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ имени А.К. Ерамишанцева - Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева 3 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 473 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 623 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3437 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14758 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25593 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10179 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26746 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47549 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 132 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11298 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10323 2
Здравоохранение - Гинекология 40 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1123 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1078 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
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