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Нагулин Павел
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
|Московская клиника внедрила разработку участника «Сколково» для домашнего наблюдения за беременностью 1
|18.08.2022
|В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Нагулин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ имени А.К. Ерамишанцева - Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева 3 1
|Щеглова Юлия 25 1
|Нугуманова Ольга 1 1
|Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 132 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.