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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запустит производство устройств для удаленного ведения беременности

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Гудвин» («Гудвин Европа»), резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» в ближайшее время начнет производить новое поколение приборов для удаленного мониторинга беременности. Оборудование успешно прошло испытания и сейчас ведется регистрация в федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«За первый квартал 2020 года столичные предприятия произвели медицинские инструменты и оборудование на 2,1 млрд рублей, что сопоставимо с показателями того же периода прошлого года – рост составил 3%. Во время пандемии коронавируса, когда даже поход к врачу стал потенциально опасным для пациентов, мы в очередной раз убедились, что в здравоохранении назрела потребность в инновационных разработках. Столичная промышленность предложила новые решения в этой сфере. Так, прибор для удаленного мониторинга беременности прошел все необходимые лабораторные и практические испытания, тестирование в домашних и стационарных условиях, получил высокую оценку профильных специалистов, а также рекомендации к применению в роддомах и женских консультациях. Всего до конца года компания планирует произвести до 500 изделий. Они будут поставлены в ведущие медицинские учреждения Москвы», - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев отметил, что производство стартует осенью 2020 года: «Прибор компании «Гудвин» позволяет вести обязательные наблюдения без присутствия не только врачей, но и младшего медицинского персонала, в комфортных домашних условиях. Таким образом, существенно снижаются риски заболевания беременных женщин и их будущих малышей».

Портативный фетальный монитор «Илифия» (ФМП), разработанный партнером «Концерна «Гудвин» ООО «Юсонтек», контролирует одноплодную и двуплодную беременность, анализируя частоту сердечных сокращений плода, двигательную активность и другие параметры. Результаты кардиотокографии поступают врачу, которые дает медицинское заключение о протекании беременности и дальнейшие рекомендации. Медицинская консультация может вестись удаленно.

«На рынке медицинской техники существуют фетальные мониторы – как иностранные аналоги, так и отечественные приборы. Однако новая модель существенно отличается от предыдущего поколения, в первую очередь, более точными алгоритмами обработки получаемой информации», - сказал генеральный директор концерна «Гудвин» Николай Корнев.

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