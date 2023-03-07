Спинальный нейропротез резидента «Сколково» вернет пациентам после инсульта возможность двигаться

Резидент «Сколково» компания «Косима» представила спинальный нейропротез. Устройство стимулирует структуры спинного мозга через специально разработанную электродную матрицу. Такой способ спинальной нейромодуляции не имеет аналогов, утверждает представитель «Сколково». Методика может быть адаптирована для восстановления людей после спинномозговой травмы, а также детей с ДЦП.

Воздействуя на разные зоны спинного мозга через электродную матрицу, спинальный нейропротез обеспечивает интеграцию систем, контролирующих позу и локомоцию человека. Он регулирует не только моторные, но и висцеральные функции: кардиоваскулярную, респираторную и мочеполовую. Такое комплексное воздействие позволяет за короткий срок реабилитировать пациентов даже в очень тяжелом состоянии.

Устройство сочетает элементы восстановления двигательных функций и активации врожденных скоординированных движений рук и ног. Его можно использовать для реабилитации в клинике или дома.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказала: «Долгожданное регистрационное удостоверение на “Спинальный нейропротез” нашего резидента дает реабилитологам новый прорывной инструмент. Клинические исследования подтвердили, что это лёгкое портативное устройство помогает даже самым тяжелым пациентам вернуть движение. Особенно важно, что после проведенного курса реабилитации с применением устройства, у более чем 80% пациентов сохраняется долгосрочный эффект, что ведет к снижению уровня инвалидизации и росту качества жизни. Мы рады и гордимся тем, что “Косима” смогла воплотить свои технологии и методологии в еще одном устройстве и преодолеть регуляторный барьер».

Спинальный нейропротез, разработанный при поддержке фонда НТИ, был ориентирован на восстановление больных после инсульта. Исследования проводились на клинической базе Института Алмазова в Санкт-Петербурге и показали, что многоуровневая стимуляция спинного мозга в сочетании с локомоторными упражнениями является рабочим инструментом нейрореабилитации двигательной патологии.

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Сергей Черноуцан, генеральный директор компании «Косима», сказал: «Нам еще есть, куда расти, но уже можно сказать, что мы двигаемся в правильном направлении. Проведённые за последние два года исследования на пациентах с ДЦП и после инсульта показали значительное улучшение качества ходьбы у этих категорий больных. Они дают основания верить в возможность восстановления двигательной функции, а не замены её на протезы, экзоскелеты или инвалидные коляски. Мы научились не только воздействовать на поражённую функцию, но и управлять ею. Тренд разворачивается от абилитации к реабилитации. Методика базируется на прорывной технологии неинвазивной нейростимуляции спинного мозга».

В будущем команда планирует создать технологию кортикально-спинального интерфейса, которая будет кодировать намерение пациента выполнять движения. Так он сможет командами головного мозга запускать стимуляцию спинного и управлять роботехническими локомоторными устройствами. Это может стать революцией и прорывом в области нейрореабилитации, считают в «Сколково».