Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«СенсоМед», резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на инновационную перчатку-тренажер Senso Rehab для восстановления мелкой моторики после инсульта.

Инсульт – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. В мире ежегодно происходит 15 миллионов инсультов, из них около 450 тысяч – в России. Примерно 30 процентов заболеваний заканчиваются летальным исходом. Остальным, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановление.

Senso Rehab – современная и эффективная методика реабилитации после инсульта. Использование «умной перчатки» повышает эффективность восстановления в 2,5 раза по сравнению с классическими методами. Высокая результативность подтверждена трехлетними клиническими испытаниями. Методика получила наивысший уровень медицинской доказательности 1А, признана учеными и врачами во всем мире.

В процессе реабилитации пациент играет в увлекательные видеоигры. Управление игрой основано на определенных жестах-упражнениях и развитии мелкой моторики. Все данные о процессе восстановления сохраняются в облако. Пациент и лечащий врач имеют онлайн доступ к текущим результатам реабилитации.

В домашних условиях Senso Rehab использовался уже несколько лет. Теперь «умная перчатка» становится официально доступной и для медицинских учреждений.

Артем Бадюков, директор компании «СенсоМед», отметил: «Мы разрабатывали свой продукт и проводили клинические испытания более трех лет. В этом нам помогали более 100 ученых и врачей – специалистов по нейрореабилитации. Мы хотим, чтобы пациенты, перенесшие инсульт, как можно скорее вернулись к нормальной здоровой жизни. Теперь медицинские учреждения и реабилитационные центры в России, а также других странах ЕАЭС могут внедрять Senso Rehab – самое современное решение для реабилитации пациентов».

Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», сказала: «Долгожданное регистрационное удостоверение дает возможность нашему резиденту продавать “умную перчатку” как медицинское изделие. А это значит, что российские пациенты, пережившие инсульт, наконец-то смогут использовать инновационный инструмент Senso Rehab, который будет мотивировать их на движение и поможет восстановиться существенно быстрее».

Другие материалы рубрики

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках