Разделы

Техника
|

Резидент «Сколково» получил регистрационное удостоверение на телемедицинский кардиограф

Компания «НИМП ЕСН» получила регистрационное удостоверение на новый телемедицинский кардиограф «Миокард 25». Он обладает диагностикой экспертного класса и расширенными функциями телемедицины. Серийный выпуск ожидается в январе.

Благодаря функции удалённого описания ЭКГ и почти 100-процентной точности автоматического анализа ЭКГ электрокардиограф подойдёт для использования в фельдшерско-акушерских пунктах и лечебных учреждениях, не имеющих врачей функциональной диагностики, каретах скорой помощи, поликлиниках и стационарах.

Электрокардиограф имеет небольшие размер и вес, оснащен сенсорным восьмидюймовый экран. Важная отличительная особенность аппарата – процессор с операционной системой Linux. Он позволяет установить полный пакет программ для автоматической диагностики ЭКГ.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказала: «Регистрационное удостоверение позволяет нашему резиденту выпустить на рынок новый полнофункциональный электрокардиограф “Миокард-25”. Более 5 тыс. лечебных учреждений уже работают на оборудовании компании “НИМП ЕСН”. Благодаря автоматической диагностике ЭКГ, компактным размерам и малому весу нового устройства медперсоналу будет еще удобнее регистрировать и анализировать электрокардиограммы, а встроенные телемедицинские возможности прибора помогут оказывать помощь пациентам, где бы они не находились».

От конкурентов продукт «НИМП ЕСН» также отличается функцией онлайн-демонстрации ЭКГ врачу-консультанту в реальном времени с автоматическим анализом ЭКГ, возможностью интеграции в любые медицинские информационные системы и простотой в использовании. Стоимость разработки кардиографа «Миокард 25» составила порядка 40 млн руб.

Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native
Цифровизация

Антон Епифанов, главный инженер компании «НИМП ЕСН», сказал: «Разработанный нами новый электрокардиограф не имеет аналогов по функционалу и точности автоматического анализа ЭКГ. “Миокард 25” идеально подходит для скорой помощи, лечебных учреждений, не имеющих врачей функциональной диагностики, для частных центров, делающих исследования на дому, для армии, флота и МЧС. Уверен, он будет очень востребован в лечебных учреждениях и поможет улучшить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Среди прочих конкурентных преимуществ кардиографа «Миокард 25»: встроенный термопринтер 110 мм, каналы проводного и беспроводного интернета; режим прикроватного монитора; размер архива до 1 млн записей; возможность выбора врача-консультанта; доступ к предыдущим ЭКГ пациента, которые хранятся на сервере; защита персональных данных; анализ длительных ЭКГ любой продолжительности; анализ детских ЭКГ; анализ ЭКГ в динамике; скрининг анализ ЭКГ с рекомендациями по тактике поведения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Белоруссии создан телевизор «послезавтрашнего дня». Купить его могут не все

В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео

Россияне становятся миллионерами, продавая сведения о согражданах. Услуги «пробива» в банках и операторах связи резко подорожали

Найден способ создания сверхдешевых квантовых компьютеров для работы при комнатной температуре

Власти передумали аккредитовывать частные компании для расследования кибепреступлений

У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще