Резидент «Сколково» получил регистрационное удостоверение на телемедицинский кардиограф

Компания «НИМП ЕСН» получила регистрационное удостоверение на новый телемедицинский кардиограф «Миокард 25». Он обладает диагностикой экспертного класса и расширенными функциями телемедицины. Серийный выпуск ожидается в январе.

Благодаря функции удалённого описания ЭКГ и почти 100-процентной точности автоматического анализа ЭКГ электрокардиограф подойдёт для использования в фельдшерско-акушерских пунктах и лечебных учреждениях, не имеющих врачей функциональной диагностики, каретах скорой помощи, поликлиниках и стационарах.

Электрокардиограф имеет небольшие размер и вес, оснащен сенсорным восьмидюймовый экран. Важная отличительная особенность аппарата – процессор с операционной системой Linux. Он позволяет установить полный пакет программ для автоматической диагностики ЭКГ.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказала: «Регистрационное удостоверение позволяет нашему резиденту выпустить на рынок новый полнофункциональный электрокардиограф “Миокард-25”. Более 5 тыс. лечебных учреждений уже работают на оборудовании компании “НИМП ЕСН”. Благодаря автоматической диагностике ЭКГ, компактным размерам и малому весу нового устройства медперсоналу будет еще удобнее регистрировать и анализировать электрокардиограммы, а встроенные телемедицинские возможности прибора помогут оказывать помощь пациентам, где бы они не находились».

От конкурентов продукт «НИМП ЕСН» также отличается функцией онлайн-демонстрации ЭКГ врачу-консультанту в реальном времени с автоматическим анализом ЭКГ, возможностью интеграции в любые медицинские информационные системы и простотой в использовании. Стоимость разработки кардиографа «Миокард 25» составила порядка 40 млн руб.

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Антон Епифанов, главный инженер компании «НИМП ЕСН», сказал: «Разработанный нами новый электрокардиограф не имеет аналогов по функционалу и точности автоматического анализа ЭКГ. “Миокард 25” идеально подходит для скорой помощи, лечебных учреждений, не имеющих врачей функциональной диагностики, для частных центров, делающих исследования на дому, для армии, флота и МЧС. Уверен, он будет очень востребован в лечебных учреждениях и поможет улучшить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Среди прочих конкурентных преимуществ кардиографа «Миокард 25»: встроенный термопринтер 110 мм, каналы проводного и беспроводного интернета; режим прикроватного монитора; размер архива до 1 млн записей; возможность выбора врача-консультанта; доступ к предыдущим ЭКГ пациента, которые хранятся на сервере; защита персональных данных; анализ длительных ЭКГ любой продолжительности; анализ детских ЭКГ; анализ ЭКГ в динамике; скрининг анализ ЭКГ с рекомендациями по тактике поведения.