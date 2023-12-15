Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения

Компания «Салют орто», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), продемонстрировала инновационный коленный модуль с микропроцессорным управлением Steplife B7. Начало серийного производства ожидается в 2024 году. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В бионический коленный модуль Steplife B7 встроен акселерометр, электронная опорная трубка и датчик угла сгибания. Работу устройства можно регулировать самостоятельно через мобильное приложение. Датчики могут улавливать скорость движения, наклон тела и выполняемые упражнения. Данная система в полной мере закрывает потребность в любых двигательных активностях: передвижение по пересеченной местности, езда на велосипеде, спокойная пробежка.

«По данным Агентства инноваций Москвы, в России 49,3 млн человек являются потенциальными пользователями ассистивных продуктов, из них 26% приходится на людей с функциональными нарушениями в области мобильности, которые нуждаются в протезировании. При этом отечественный рынок ассистивных технологий освоен только на 20%, поэтому подобные разработки имеют огромное значение для нашей страны. Решение Steplife — это полностью отечественная разработка, что позволяет не только улучшить качество жизни людей, но и делает протезирование доступнее благодаря более низкой стоимости производства. Появление подобных решений — значительный шаг в развитии отечественного биопротезирования и усиления привлекательности рынка ассистивных технологий для венчурных инвесторов», — сказала Вероника Аксенова, директор по акселерации по направлению медицинские технологии и реабилитация кластера биомедицинских технологий «Сколково».

Сборные электронные компоненты, необходимые для изготовления коленных модулей, Steplife проектирует и производит самостоятельно, что позволяет поддерживать себестоимость продукции на 30-40% ниже мировой, сохраняя высокое качество производства.

Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения

«Мы занимаемся разработкой данного высокотехнологичного устройства с 2020 года. Нами была проделана серьезная и многоступенчатая работа. И наконец, по прошествии времени мы смогли представить бионический модуль. Коленный модуль Steplife B7, как и Steplife Р5, являются нашими уникальными разработками. Это полностью отечественные продукты, 95% компонентов которых состоят из российских комплектующих. На сегодняшний момент мы используем в своих разработках новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями», — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков.

На текущий момент продукция компании реализуется уже более чем в 30 регионах, от Камчатки до Калининграда. В протезировании принимали участие как пациенты с ампутацией по общему заболеванию, так и участники СВО.

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«Могу отметить комфортность коленного модуля. У него есть явные преимущества в сравнении с гидравлической коленкой. Будем его тестировать и делиться обратной связью с производителями», — сказала Екатерина Чалышева, испытатель протеза и реабилитолог.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) — инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и многие другие. «Сколковская экосистема» — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» — университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На третий квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,786 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.