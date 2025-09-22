Разделы

В Steplife запустили «систему машинного зрения» для своих пациентов

Компания Steplife, российский производитель бионических и пневматических протезов конечностей, запустила «систему машинного зрения» для своих пациентов, находящихся на реабилитации после получения протеза. Система разработана на базе программного обеспечения, созданного специалистами Steplife. Она автоматически измеряет углы сгибания, анализирует симметрию шага и выявляет отклонения/перекосы, позволяя врачу точно оценивать баланс походки пациента и корректировать его индивидуальную программу реабилитации. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Система была запущена в начале 2025 г. в тестовом режиме и в сентябре этого года начала работать в полном объеме.

Она состоит из нескольких RGB-камер с поддержкой глубины, подключенных к серверу, со специальной настройкой модели нейросети и алгоритмами анализа. Во время сеанса пациент находится в рабочей зоне, где камеры фиксируют его движения. Весь сеанс длится 5-10 минут. Система отслеживает поведение ключевых точек тела пациента во время типовых движений (ходьба, шаг на месте, подъем ноги, присед и т.п.) и передает их в обработку.

Полученные данные фиксируются в формате числовых значений углов сгибания в градусах и наглядно отображаются в виде графиков и метрик, показывающих динамику сгибаний, количество шагов, симметрию, баланс и углы наклона тела. На основе этих данных врач-реабилитолог может составить точный прогноз реабилитации пациента и сделать необходимые корректировки в его лечении.

Во время сеанса реабилитолог может самостоятельно задавать траектории, темп и сложность движения или комбинировать несколько задач в одной сессии для точной оценки и тренировки.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

«Программа в системе настроена таким образом, что данные можно накапливать, анализировать и обучать нейросеть, которая управляет бионическим протезом, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Разрабатывая эту систему, мы шли по пути передового мирового опыта реабилитации протезированных пациентов. Мы учитывали тот факт, что рост спроса и предложения бионических протезов, управляемых искусственным интеллектом, растет стремительными темпами, и Россия не является здесь исключением. Поэтому тонкая настройка бионического протеза с помощью цифровых технологий в процессе постпротезной реабилитации пациентов просто необходима. Пока она работает только для бионических протезов Steplife B7 в пределах нашей экосистемы, но не исключено, что в будущем она будет интересна и для всего рынка».

Компания планирует развивать систему в сторону повышения точности распознавания движений, добавления новых сценариев упражнений и игровых форматов. Также в планах — интеграция с VR-шлемом и расширенная аналитика для более глубокой оценки состояния пациента.

