Steplife поставит в Малайзию комплектующие для протезов ног и рук на 130 миллионов рублей

Steplife, российский производитель бионических протезов конечностей, заключил соглашение о сотрудничестве с малазийской компанией-производителем протезов. Сотрудничество подразумевает поставку в Малайзию высокотехнологичных комплектующих Steplife (бионических коленных модулей, датчиков для рук-односхватов и др.). Договор подписан сроком на три года. Общая сумма сделки оценивается в 130 млн. руб. Название малазийской компании пока не разглашается. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В ходе встреч с представителями малазийской стороны, представители Steplife продемонстрировали возможности бионических коленных модулей, в частности, нового коленного модуля с ротационной гидравликой Steplife B5, выход серийное производство которого стартовало в начале ноября этого года. Также были представлены спортивные стопы Steplife Cross, Cross Low и новые EMG-датчики для протезов рук.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Наш новый малазийский партнер, название которого мы пока не разглашаем, специализируется на производстве протезов рук-односхватов с ИИ-алгоритмами. Обороты этой компании на прошлый год, по нашим данным, составили порядка трех млн. долларов, — заявил генеральный директор компании Steplife Иван Худяков. – Планируется, что наши коленные модули и комплектующие для протезов ног войдут в план развития их нового направления, связанного с протезированием нижних конечностей. Как нам сообщили, этот вопрос стоит в Малайзии очень остро; страна занимает первое место по заболеваниям диабетом. По меньшей мере, 10-15 тыс. ампутаций в год происходит только на фоне диабета, не считая других случаев. Однако и наши новые EMG-датчики для протезов рук-односхватов заинтересовали малазийских производителей, и возможно, мы будем сотрудничать также и в этом сегменте».

С реализацией этой сделки компания продолжает свою плановую экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион. Среди стран-партнеров компании уже присутствуют такие страны, как Индия, Китай, Бразилия и страны Северной Африки.

