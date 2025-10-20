Steplife до 2028 года выпустит нейроинтерфейс и серию бионических рук

Steplife до 2028 г. выпустит нейроинтерфейс и серию бионических рук. Выход первого прототипа бионической руки-односхвата намечен на IV квартал 2026 г, бионической руки-многосхвата – на I квартал 2027 г. Всего в портфеле перспективных разработок компании на сегодняшний день также находятся такие изделия, как гидравлическое колено для купания, бионическая стопа, роботизированная стопа и роботизированное колено. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

На фоне объявленного выхода на Pre-IPO, компания планирует привлечь 200 млн руб., 50% которых будет направлено на данные инновационные разработки. Другие 50% компания планирует инвестировать в расширение серийного производства ряда продукции, находящейся в настоящий момент на малосерийной стадии. Среди них: спортивная стопа Steplife Cross Sport, бионическая ротационная коленка Steplife B5, бионическое колено Steplife B7, колено с ротационной гидравликой Steplife RX7 и пневматическое купальное колено с замком Steplife P5 Lock.

Особое внимание компания планирует уделить разработке нейроинтерфейса для интеграции в протезы. Это система, обеспечивающая связь между мозгом человека и внешним электронным устройством. В процессе применения интерфейса для протезирования конечностей, интерфейс декодирует электрические сигналы, генерируемые мышцами и нервами пользователя. Это позволяет пациенту более интуитивно использовать протез, максимально приближая свои движения к тем, которые были у него до ампутации.

«Потенциально эта технология наиболее применима в случае парной или «высокой» ампутации, когда человек фактически лишается бедра, - сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – После такой сложной ампутации биологические возможности движения человека сильно сокращаются, так как для ходьбы в таком случае задействуются спинные мышцы. В этой ситуации походка человека сильно затруднена и связана с существенным дискомфортом. Применение нейроинтерфейса в этой ситуации делает протез практически физической частью тела человека, а не инородным телом».

На сегодняшний день инженерный состав компании Steplife занят технической оценкой и конвертацией идей, обеспечивающих функционал нейроинтерфейса.

По мнению Ивана Худякова, применение нейроинтерфейса в скором времени станет одним из драйверов отрасли, а бионика в протезировании уверенно вытеснит пневматические изделия.

«Это происходит уже сейчас, - скажзал Иван Худяков. – По нашим подсчетам, за последние несколько лет рынок бионики в России вырос в пять раз».

По данным компании Steplife, в 2022 г. объем рынка бионических протезов в финансовом эквиваленте составлял пять млрд. руб. В 2025 г. ожидаемый объем составит порядка 25 млрд. руб. К 2029 году эта цифра может приблизиться к отметке 75 млрд руб.