Steplife выпускает на рынок новый бионический протез с ротационной гидравликой

Компания Steplife, российский производитель бионических протезов конечностей, объявляет о выходе на рынок нового бионического протеза коленного сустава Steplife B5 с ротационной гидравликой. По своим функциональным особенностям протез сопоставим с такими популярными зарубежными моделями, как C-leg от Ottobock (Германия) и Rheo Kneе от Össur (Исландия). Ожидается, что коленный модуль Steplife B5 станет еще одним флагманским продуктом из семейства бионических изделий компании, наряду с бионическим модулем Steplife B7. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

На сегодняшний день коленный модуль Steplife B5 и протезы на его основе запущены в малосерийное производство. Каждый модуль прошел тестирование более чем на три млн. циклов сгибания–разгибания на специализированных стендах. Управление протезом осуществляется за счет микропроцессора и высокоскоростных сервоприводов; он обладает адаптивной поддержкой во время фазы опоры и динамическим сгибанием во время фазы переноса. Функционал протеза и пользовательская настройка реализуется при помощи специального приложения Steplife для мобильных устройств.

«Основное отличие модуля Steplife B5 от его более раннего собрата Steplife B7 состоит в комплектации коленной гидравлики. В Steplife B5 установлена не поршневая, а ротационная гидравлика, обеспечивающая более широкий диапазон движений. Сами же движения при этом становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке, — сказал Иван Худяков, генеральный директор Steplife. – У нас также имеется документ со сравнительными техническими характеристиками немецких и российских моделей. Наше изделие имеет оптимальный вес без ущерба прочности, оно менее шумно и более долговечно. В целом, ротационная гидравлика менее затратна в производстве, соответственно, мы рассчитываем, что отпускная цена данного протеза будет на 10% ниже наших текущих цен и на 30% ниже европейских аналогов».

Выход Steplife B5 стал первым итогом научно-технического сотрудничества с рядом стран БРИКС, о котором компания заявляла летом 2025 г. В рамках данного сотрудничества, на рынок Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, России, СНГ и других стран компания Steplife планирует вывести целый спектр инновационных протезов и средств реабилитации.

С развитием семейства бионики, компания планирует увеличить долю бионических протезов ног в своем портфеле до 80%, сократив объем пневматических изделий до 20%. В начале осени Steplife объявила о привлечении 200 млн руб. в рамках pre-IPO. Помимо развития производства модуля Steplife B5, средства планируется направить на разработку таких изделий, как роботизированная стопа и бионические руки. Компания также планирует инвестировать часть средств в производство текущих серий: спортивная стопа Steplife Cross Sport, коленный модуль с ротационной гидравликой Steplife RX7, бионический коленный модуль Steplife B7 и купальный пневматический коленный модуль с замком Steplife P5 Lock.