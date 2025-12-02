Steplife начинает серийный выпуск бионических рук

Компания Steplife начинает серийный выпуск бионических рук. Первая партия бионических рук-односхватов выйдет на рынок в начале декабря 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель Steplife. В настоящий момент в компании идут последние приготовления к серийному производству. В ноябре этого года Steplife объявила о завершении тестовых испытаний и финальной валидации EMG-датчиков для протезов верхних конечностей.

Протез руки-односхвата способен на базовое сжатие-разжатие, без переключения между жестами. Он предназначен для выполнения основных бытовых действий: удержание и перенос предметов, открытие-закрытие дверей, взаимодействие с окружающими объектами. Тестовые испытания показали, что параметры протеза сопоставимы с нормативами ведущих мировых производителей протезов верхних конечностей.

Протез состоит из узла кисти, мотора-редуктора, контроллера управления с микропроцессором и схемой обработки сигналов, EMG-датчика мышечной активности, принимающего сигнал с культи, и аккумулятора, обеспечивающего более 12 часов автономной работы. В составе EMG-датчика находится электрод Steplife 08EMS, который используется для управления миоэлектрическими компонентами протеза верхних конечностей. Задача EMG-датчика 08EMS, в составе протеза - фиксация порога сигнала, установленного программным обеспечением Steplife, и передача сигнала на мотор-редуктор для приведения протеза в движение.

Пользовательская настройка протеза через Bluetooth осуществляется в мобильном приложении Steplife, через которую также настраиваются и бионические протезы нижних конечностей. С помощью приложения настраиваются пороги срабатывания датчиков, осуществляется проверка уровня заряда и ряд других функций. В дальнейшем в приложении планируется интеграция с обновлением прошивки и тренировочной игрой для развития мышц.

Протез предназначен для всех категорий лиц: дети, молодёжь, люди зрелого и пожилого возраста, потерявшие руку либо имеющих врождённое недоразвитие верхних конечностей.

«На сегодняшний день доля отечественных протезов-односхватов на российском рынке составляет порядка 60-70%, – сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Иностранные лидеры отрасли производят в основном мультифункциональные кисти, поступающие в Россию через официальных дилеров и интегрированных поставщиков. В любом случае это долгий путь поставки и адаптации. Так что отечественный производитель на сегодняшний день доминирует в категории, и российские медицинские учреждения давно научились успешно работать с протезами-односхватами. Они дешевле мультифункциональных протезов, просты в установке и помогают пациенту быстрее адаптироваться после протезирования. В долгосрочной перспективе перед нами как перед производителями стоят две задачи. Первая – это поддержание и наращивание производства качественных, надежных и доступных односхватов, и вторая – это запуск производства многофункциональных сложных протезов-многосхватов. Первый опытный образец многосхвата мы планируем представить на рынок в первом квартале 2026 г.».

В начале осени Steplife объявила о привлечении 200 млн руб. в рамках pre-IPO. Часть полученных средств компания планирует направить на дальнейшую разработку бионических рук-односхватов и многосхватов. Выход мультифункционального протеза-многосхвата намечен на I квартал 2026 г.