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«Группа Астра» и Technored будут развивать в России роботизацию полного цикла

«Группа Астра» и производитель роботизированных систем Technored объявили о стратегическом партнерстве. Его цель – разработка и внедрение робототехнических комплексов с повышенным уровнем кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Объединение усилий ИТ-компаний позволит выстроить полный цикл роботизации на основе собственного программного обеспечения: от проектирования, создания роботов и оптимизации технологического процесса с помощью робототехнических средств до их интеграции в единое информационное пространство предприятий и управления производством в режиме реального времени.

Технологическая база проекта – весь спектр ПО из экосистемы «Группы Астра», включая специализированную ОС Astra Linux Embedded, которая поддерживает различные типы оборудования и аппаратные платформы, а также запатентованные робототехнические решения Technored. Набор инфраструктурного софта обеспечивает возможность автоматизации и цифровизации всего производства: от отдельных станков и линий до умного предприятия в целом. Вендоры планируют использовать собственные технологии для написания кода и алгоритмов, что повысит скорость и безопасность разработки. Автоматизированные решения с применением ИИ и машинного обучения будут простыми и понятными для пользователя.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписано на открытии первого российского робоцентра и завода Technored в «Технополисе Москва». Сотрудничество позволит уже в ближайшее время сделать новые системы доступными широкому кругу потребителей, в том числе для малого и среднего бизнеса. Реализация совместных планов поддержит национальный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», цель которого – кратно увеличить отечественный рынок роботизации к 2030 г.

Роботизированные системы с полным циклом производства в России помогут решить проблему дефицита кадров и улучшить промышленную безопасность в тех сферах, где до сих пор используется тяжелый физический труд. Новые высококвалифицированные рабочие места для операторов обеспечат кратный рост производительности и высокое качество продукции.

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Цифровизация

«В предстоящие годы нам предстоит, по сути, выстроить рынок промышленной робототехники в России. В ближайшие пять лет Technored планирует выпуск и интеграцию в производство до 25 тыс. роботов из 85 тыс., предусмотренных национальным проектом. Для реализации этой амбициозной задачи мы искали надежного партнера с необходимым технологическим потенциалом, опытом и ресурсами и нашли его в лице «Группы Астра». Наша синергия позволит значительно ускорить автоматизацию предприятий и задать новый вектор развития всей отрасли», — отметил основатель и генеральный директор Technored Артем Лукин.

«Для нас сотрудничество с компанией Technored – очень важный стратегический шаг не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения расширения технологических компетенций и экосистемы «Группы Астра». Вместе мы будем разрабатывать и внедрять средства управления производством с принципиально новым уровнем качества, оптимизации, гибкости, удобства, надежности и безопасности. В перспективе нас ждут создание систем управления производством в режиме реального времени и реализация концепции умного предприятия. Это инвестиция в будущее и возможность занять в нем одну из ключевых позиций не только внутри страны, но и далеко за ее пределами», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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