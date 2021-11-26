Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей

Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн руб. при оценке 530 млн руб. в ходе посевного (seed) раунда.

Компания специализируется на доступной автоматизации любых производственных процессов: от роботов для сварки до роботов-загрузчиков. Она производит роботизированные ячейки и аксессуары, создает решения, внедряет промышленных роботов.

«Ребята делают более пяти проектов в месяц, в то время как остальные компании в их сегменте продают разве что 10 в год. Есть заказы от «Сбера», Газпромбанка, «Норникеля», X5 Group. При этом 70% клиентов — малый бизнес. Миссия разработчиков — сделать роботизацию доступной и внедрить на каждое четвертое российское предприятие своих роботов до 2025 г. У команды по-настоящему горят глаза, мы поверили и инвестировали в них еще в 2019 г», — отметил Валерий Золотухин, основатель Impact Capital, возглавившей раунд.

Привлеченные деньги команда проекта планирует потратить на развитие производства для увеличения объема поставок. В приоритете — расширение ассортимента: компания разрабатывает более доступных роботов, которых можно будет приобрести по цене более чем в два раза ниже нынешней. Кроме того, в ближайших планах усиление отдела разработки и развитие бизнеса в регионах.

В 2019 г. выручка проекта составила 25 млн руб., в 2020 г. — 107 млн, за 7 месяцев 2021 г. — 140 млн руб. Кроме того, были подписаны договоры еще на 200 млн руб. Цель компании — сделать выручку 1 млрд руб. уже к 2023 г.

Technored — российская промышленная компания. Официальный дистрибьютор датской компании Universal Robots. Специализируется на «коботах» (коллаборативных роботах), промышленных роботах, аксессуарах для роботов, службе сервиса запчастей и другом. Успешно реализовала более 1 тыс. проектов по автоматизации производств. Основатель и генеральный директор компании – Артем Лукин.