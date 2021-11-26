Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
|

Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей

Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн руб. при оценке 530 млн руб. в ходе посевного (seed) раунда.

Компания специализируется на доступной автоматизации любых производственных процессов: от роботов для сварки до роботов-загрузчиков. Она производит роботизированные ячейки и аксессуары, создает решения, внедряет промышленных роботов.

«Ребята делают более пяти проектов в месяц, в то время как остальные компании в их сегменте продают разве что 10 в год. Есть заказы от «Сбера», Газпромбанка, «Норникеля», X5 Group. При этом 70% клиентов — малый бизнес. Миссия разработчиков — сделать роботизацию доступной и внедрить на каждое четвертое российское предприятие своих роботов до 2025 г. У команды по-настоящему горят глаза, мы поверили и инвестировали в них еще в 2019 г», — отметил Валерий Золотухин, основатель Impact Capital, возглавившей раунд.

Привлеченные деньги команда проекта планирует потратить на развитие производства для увеличения объема поставок. В приоритете — расширение ассортимента: компания разрабатывает более доступных роботов, которых можно будет приобрести по цене более чем в два раза ниже нынешней. Кроме того, в ближайших планах усиление отдела разработки и развитие бизнеса в регионах.

В 2019 г. выручка проекта составила 25 млн руб., в 2020 г. — 107 млн, за 7 месяцев 2021 г. — 140 млн руб. Кроме того, были подписаны договоры еще на 200 млн руб. Цель компании — сделать выручку 1 млрд руб. уже к 2023 г.

Technored — российская промышленная компания. Официальный дистрибьютор датской компании Universal Robots. Специализируется на «коботах» (коллаборативных роботах), промышленных роботах, аксессуарах для роботов, службе сервиса запчастей и другом. Успешно реализовала более 1 тыс. проектов по автоматизации производств. Основатель и генеральный директор компании – Артем Лукин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных

Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов

Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Стартап бывшего замминистра связи России получил $500 млн инвестиций

МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Показать еще

Наука

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021