Производитель промышленных роботов запустит производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва»

Столичный разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и ПО «Технорэд» разместит новую производственную площадку в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря этому к 2030 г. компания нарастит производство с 0,5 тыс. до 8-12 тыс. единиц продукции в год. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Особая экономическая зона «Технополис Москва» – центр притяжения инновационных предприятий. Размещение производств на площадках ОЭЗ дает компаниям доступ к развитой инфраструктуре и широкие возможности для сотрудничества с высокотехнологичными производителями. Сегодня более 200 предприятий работают в особой экономической зоне – более половины из них со статусом резидента, и этот список устойчиво растет. Так, столичная компания до конца года запустит на площадке «Печатники» производство промышленных роботов. Это позволит предприятию к 2030 г. увеличить объем выпуска до 8-12 тыс. машин в год. Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд руб.», – сказал Анатолий Гарбузов.

Компания уже приступила к строительно-монтажным работам и созданию технологической линии. Здесь наладят производство принципиально нового класса машин, в котором функции коллаборативного робота будут интегрированы в промышленных. Такие роботы будут безопасны, легко программируемы, обладать более высокой досягаемостью, грузоподъемностью и высокими показателями повторяемости.

«Проект внесет значительный вклад в развитие отечественной индустрии, повысит конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке и будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию высокотехнологичных отраслей. Наша компания не стремится повторять традиционные, слишком консервативные западные модели. Мы разрабатываем принципиально новые системы, которые меняют подход к роботизации и делают ее по-настоящему доступной», — сказал основатель и генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин.