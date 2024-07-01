Technored запускает новое производство промышленных роботов

До конца 2024 г. компания Technored, российский разработчик и производитель универсальных серийных роботизированных систем, планирует запустить новое производство промышленных роботов в Москве.

Запуск нового производственного комплекса в Москве позволит Technored значительно увеличить объем выпускаемой продукции. К 2025 г. компания планирует повысить производственные мощности с 530 до 1,5 тыс. единиц в год, а к 2030 г. — до 12 тыс. единиц. Одной из ключевых задач проекта является плановое повышение локализации производства до 90% к 2027 г., что позволит сократить зависимость от импортных компонентов и укрепить позиции компании на рынке.

Приоритетным направлением развития продуктов на новой производственной площадке является не только локализация, но и создание уникальных систем. Уже в 2025 г. планируется выпуск промышленных роботов с внедрением системы искусственного интеллекта, что значительно повысит их функциональность и эффективность. К 2027 г. Technored намерена начать производство принципиально новой линейки роботов. Инновация решения будет заключаться в том, что функции коллаборативного робота, в первую очередь легкость программирования и максимальная безопасность, будут интегрированы в промышленных роботов, обладающих более высокой досягаемостью, грузоподъемностью и показателем повторяемости. Таким образом традиционное разделение на коллаборативных и промышленных роботов будет стерто, и это станет новым витком в развитии робототехники. Решений такого класса на сегодняшний день в мире нет, утверждают в компании.

«Мы не занимаемся простым импортозамещением и не стремимся повторять традиционные, слишком консервативные по своей сути, западные модели. Мы разрабатываем принципиально новые системы, которые меняют подход к роботизации и делают её по-настоящему доступной. Именно с компании Technored началась эра доступных коробочных решений, которые были подхвачены во всем мире, и мы продолжаем находиться на острие инноваций, задавая стандарты, за которыми следуют мировые гиганты робототехники. Наши усилия направлены на обеспечение технологического суверенитета страны и повышение её ВВП за счет улучшения эффективности производств», – отметил Артем Лукин, генеральный директор Technored.

В настоящее время Technored активно готовит документацию и подписывает договоры с производственными площадками и поставщиками компонентов. Это важный этап, который позволит компании обеспечить стабильное и качественное производство на новом заводе. «Мы оцениваем рынок в 750 тыс. компаний, включая малый и средний бизнес. За счет типизации наших решений для основных задач промышленности, мы уже сделали роботизацию доступной массовому покупателю. Теперь главная задача — увеличение производственных мощностей и объема выпуска продукции», — сказал Артем Лукин.

В реализацию данного проекта планируется инвестировать более 1,5 млрд руб. Финансирование будет осуществляться как за счет собственных и привлеченных средств, так и за счет грантов и субсидий. Это позволит компании не только расширить производство, но и значительно усилить работу в области собственных разработок.