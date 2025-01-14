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Производитель промышленных роботов наладил выпуск на площадке ОЭЗ «Технополис Москва»

Столичный разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения «Технорэд» начал первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке столичной особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Исторически Москва – город высокотехнологичной промышленности, где создают самую современную продукцию. Столица по поручению Сергея Собянина способствует инновационному развитию научной и производственной базы компаний, оказывая им всестороннюю поддержку. Так, на площадке Печатники ОЭЗ «Технополис Москва» один из ведущих производителей роботизированных систем наладил выпуск робототехнических комплексов для промышленности. Первые отгрузки начались в декабре: машины отправлены на предприятия Москвы, Смоленска и Самары», – сказал Анатолий Гарбузов.

Компания намерена создать на территории столичной ОЭЗ «РобоЦентр», который будет включать в себя производственную площадку, лабораторию исследований и центр компетенций. Полный экосистемный формат нового производства будет реализован в начале 2025 г.

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Сегодня в продуктовой линейке предприятия восемь роботизированных систем для различных отраслей промышленности. Среди них роботизированный оператор станка и роботизированный паллетайзер. Запуск новой площадки позволит компании быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые типы устройств, а также обеспечит увеличение производственных мощностей.

«На территории ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня активно развивается отрасль робототехники. Это место, где мы можем очень эффективно разворачивать свой робоцентр, где на одной площадке находятся наши партнеры и клиенты. Здесь мы реализуем полный цикл от разработки и производства до поставки и отработки технологий у наших заказчиков», – сказал руководитель компании Артем Лукин.

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