Лишь 15,8% российских промышленных предприятий имеют высокий уровень автоматизации производства

Лишь 15,8% российских промышленных предприятий сегодня имеют высокий уровень автоматизации и внедрения робототехники. Большинство предприятий все же уже активно инвестирует в модернизацию, в то же время более, чем 20% предприятий не готово к модернизации из-за внутренних сложностей и неготовности производства в данный момент активно внедрять робототехнику. Такие данные приводятся в исследовании Академии Technored, которое проводилось на основе опроса 100 промышленных предприятий по всей России в июне – июле 2023 г. Об этом CNews сообщили представители компании Technored.

Согласно данным исследования, 47,4% опрошенных промышленных предприятий, по собственным же оценкам, имеют низкий уровень автоматизации и внедрения робототехники. И лишь 15,8% считают, что производство автоматизировано на высоком уровне, а 36,8% оценивают уровень автоматизации на предприятии как средний. «Однако мы видим, что уровень оснащения предприятий в стране автоматизированными решениями безусловно растет, согласно данным исследования 52,6% опрошенных предприятий сообщили, что уже активно инвестируют в автоматизацию производства и внедрение робототехники. Это необходимость вызвана, не только желанием снизить издержки и повысить производительность, но и дефицитом кадров, по данным исследования 75% опрошенных предприятий испытывают сегодня кадровый голод, даже не смотря на рост зарплат», - комментирует результаты исследования Академии Technored Анастасия Михеева.

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Нанимают дополнительных сотрудников для повышения производительности предприятия в таких условиях лишь 31% компаний. В то время, как остальные компании в ситуации кадрового голода видят выход в применении роботизированных решений.

В тоже время 21,1% опрошенных сообщили, что не инвестируют в автоматизацию и внедрение робототехники из-за внутренних сложностей на предприятии, 10,5% сообщили, что не имеют возможностей привлечения нужных инвестиций, и столько же, не могут повышать автоматизацию производства из-за того, что на российском рынке в данный момент отсутствуют нужные технологические решения, в том числе из-за санкций. «Решить острую проблему нехватки людей на производстве, а также повысить производительность предприятий поможет внедрение недорогих коробочных решений, предполагающих оснащение предприятий робототехникой, - сказал Артем Лукин, генеральный директор и основатель компании Technored. - Подобные решения уже есть на рынке и дальнейшее их серийное производство позволит изменить ситуацию с автоматизацией российских предприятий в будущем. Однако пока мы можем говорить о том, что в отношении роботизации Россия отстает от зарубежных экономик, но западные санкции могут лишь подтолкнуть страну к автоматизации, так как способствуют импортозамещению и росту спроса на отечественную продукцию внутри страны».