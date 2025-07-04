Анатолий Гарбузов: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали наземный робот-дрон

Компания ОЭЗ Москвы «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» (СКТБ ПР) разработала новый роботизированный комплекс. Он способен перевозить до 100 кг грузов по любой местности. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению мэра Москвы город активно поддерживает развитие робототехники и оказывает поддержку компаниям, работающим в этой сфере. Одной из таких городских мер помощи является предоставление готовой производственной инфраструктуры и налоговых преференций на базе ОЭЗ столицы. Благодаря столичной поддержке одна из компаний ОЭЗ разработала нового робота, способного перевозить до 100 кг грузов по любой местности. Новая разработка создана на основе собственных чертежей и моделей, программного обеспечения и системы управления компании ОЭЗ Москвы», – сказал Анатолий Гарбузов.

Компания столичной ОЭЗ локализовала свои мощности на площадке «Печатники». Новый роботизированный комплекс – это небольшая малогабаритная платформа высокой проходимости с возможностью размещения на ней различного оборудования. Масса нового робота – 85 кг. Новое изделие компании «СКТБ ПР» может использоваться в сфере строительства, сельского хозяйства, разведке и добычи полезных ископаемых, а также в логистике на предприятиях, а также — для спасения пострадавших и раненых в условиях, когда не могут быть задействованы спасатели.

«Конструктивные особенности подвески и полный привод обеспечивают роботизированному комплексу высокую проходимость на различных типах местности, а также в экстремальных климатических условиях. Платформа имеет радио и оптоволоконное управление. В зависимости от типа оптоволоконного кабеля дальность связи варьируется от 500 м до пяти кг. Пилотные образцы уже проходят испытание на полигоне. При высоких характеристиках робокомплекс является достаточно простым в обслуживании и бюджетным по стоимости, что обеспечивает его доступность для многих потребителей», – сказал заместитель генерального директора компании «СКТБ ПР» Илья Лаверычев.

Также создана пожарная версия комплекса, где на платформе установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол с возможностью подачи тушащего вещества до 20 л/с. Эти возможности обеспечивают тушение небольших и средних очагов возгорания.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, компания «СКТБ ПР» работает на площадке «Печатники» с 2013 г., где производит многофункциональные робокомплексы для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. За это время предприятие создало более 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях. Роботизированные комплексы внедрены на ряд атомных электростанций, в частности, осуществляют ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа. По его словам, некоторые устройства не имеют аналогов в мире, как например, робот-амфибия, который способен работать на глубине до четырех метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы.