В ОЭЗ «Технополис Москва» разработана мобильная роботизированная установка для тушения пожаров

Компания «Специальное конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР») из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала мобильные роботизированные установки пожаротушения (МРУП). Первые серийные образцы созданы в 2023 г. и прошли необходимые испытания в аккредитованном центре при МЧС России. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания работает в ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2013 г. и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. За это время предприятие создало более 20 роботов разного класса, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях. В этот раз на основе собственных чертежей и моделей компания разработала робота для тушения пожаров любого класса опасности на самых сложных объектах, среди которых атомные станции, шахты и складские комплексы, а также при неконтролируемом распространении огня в природных условиях. Предприятие способно производить до 50 таких устройств в год», – отметил Владислав Овчинский.

Мобильная роботизированная установка пожаротушения способна подавать огнетушащее средство на расстояние 60 метров, дистанционно работая по радиоканалу на дальности до одного километра. Кроме того, робот оснащен телекамерами, тепловизором, приборами химической и радиационной разведки с передачей информации на пост управления в режиме онлайн.

«Роботизированные комплексы компании внедрены на ряде атомных электростанций, в частности осуществляют ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа. Некоторые устройства не имеют аналогов в мире. Среди них робот-амфибия, способный функционировать на глубине до четырех метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На новую разработку компании получена декларация соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», что позволит ее реализовывать и применять на территории стран-участниц ЕАЭС. Кроме того, устройство подтвердило соответствие технических характеристик требованиям ГОСТа.

«Мобильные роботизированные установки пожаротушения разработаны по заказу оператора российских атомных электростанций. Первые серийные образцы были созданы в конце 2023 г. и прошли испытания во Всероссийском НИИ противопожарной обороны МЧС России. К роботам-пожарным проявляют большой интерес различные предприятия и ведомства, в том числе мы получили запрос на информацию по данному комплексу от структур по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Также начале 2024 г. поставили два робота-пожарных на Нововоронежскую и Калининскую АЭС», – отметил заместитель генерального директора компании Илья Лаверычев.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.