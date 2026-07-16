Миллиард в науку: резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», выпускающий оптоэлектронные устройства для высокоскоростной оптоволоконной связи, по итогам I квартала 2026 г. увеличил вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 13 раз. Это позволило нарастить объемы высокотехнологичного производства в 1,1 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие наукоемких производств. Резиденты столичной ОЭЗ получают широкий набор льгот и преференций, благодаря чему могут направлять сэкономленные средства в развитие предприятий и научные разработки. Так, за первые три месяца 2026 г. одна из компаний вложила в НИОКР 718 млн руб. Общий объем инвестиций в создание новой продукции с начала деятельности в ОЭЗ превысил 930 млн руб. Резидент уже запустил опытно-промышленное производство первого в России высокоскоростного оптического трансивера для российского телекома. Изделие создано на базе фотонных интегральных схем, которые также производятся в столице — на площадке Московского центра фотоники», — отметил Максим Ликсутов.

Компания «Неорос» разрабатывает и производит оптические трансиверы — устройства, которые устанавливаются в сетевое оборудование и отвечают за прием и передачу данных. Они нужны операторам связи, банкам, государственным структурам.

Предприятие выпускает трансиверы со скоростью передачи данных до 800 Гбит/с. Это стандарт для крупных дата-центров по всему миру. Один такой канал способен без задержек передавать восемь миллионов потоковых видео в формате 8К одновременно. Устройства производятся на новой автоматизированной линии, которую ранее запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Ее главная особенность — применение технологии chip-on-board, при которой чип монтируется напрямую на плату без корпуса, что повышает плотность компоновки.

Параллельно компания занимается разработкой оборудования для спектрального уплотнения. Технология позволяет передавать по одному волокну сразу несколько независимых каналов на разных длинах волн. В итоге пропускная способность растет без прокладки новых кабелей.