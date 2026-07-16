Разделы

Бизнес
|

Миллиард в науку: резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», выпускающий оптоэлектронные устройства для высокоскоростной оптоволоконной связи, по итогам I квартала 2026 г. увеличил вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 13 раз. Это позволило нарастить объемы высокотехнологичного производства в 1,1 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие наукоемких производств. Резиденты столичной ОЭЗ получают широкий набор льгот и преференций, благодаря чему могут направлять сэкономленные средства в развитие предприятий и научные разработки. Так, за первые три месяца 2026 г. одна из компаний вложила в НИОКР 718 млн руб. Общий объем инвестиций в создание новой продукции с начала деятельности в ОЭЗ превысил 930 млн руб. Резидент уже запустил опытно-промышленное производство первого в России высокоскоростного оптического трансивера для российского телекома. Изделие создано на базе фотонных интегральных схем, которые также производятся в столице — на площадке Московского центра фотоники», — отметил Максим Ликсутов.

Компания «Неорос» разрабатывает и производит оптические трансиверы — устройства, которые устанавливаются в сетевое оборудование и отвечают за прием и передачу данных. Они нужны операторам связи, банкам, государственным структурам.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Предприятие выпускает трансиверы со скоростью передачи данных до 800 Гбит/с. Это стандарт для крупных дата-центров по всему миру. Один такой канал способен без задержек передавать восемь миллионов потоковых видео в формате одновременно. Устройства производятся на новой автоматизированной линии, которую ранее запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Ее главная особенность — применение технологии chip-on-board, при которой чип монтируется напрямую на плату без корпуса, что повышает плотность компоновки.

Параллельно компания занимается разработкой оборудования для спектрального уплотнения. Технология позволяет передавать по одному волокну сразу несколько независимых каналов на разных длинах волн. В итоге пропускная способность растет без прокладки новых кабелей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения

Главный микроэлектронный холдинг России вложил в активы более $2 млрд

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще