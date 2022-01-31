В ОЭЗ «Технополис Москва» втрое увеличили производство устройств быстрой передачи информации

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Неорос» в три раза увеличила объем производства продукции – высокоскоростных оптоэлектронных решений для операторов связи, дата-центров и транспортных сетей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Резидент особой экономической зоны столицы, разработчик высокотехнологичного оптического оборудования «Неорос» в три раза увеличил объем производства – с 92 млн руб. за полный 2020 г. до 278 млн руб. только за первые девять месяцев 2021 г. Общий объем вложенных инвестиций в проект составляет 223 млн руб. Продукция может использоваться различными дата-центрами, операторами связи или ИТ-интеграторами», – заявил Александр Прохоров.

Предприятие разрабатывает и производит высокоскоростное оптическое оборудование, востребованное операторами связи и центрами обработки данных: различные кабели, трансиверы, сплиттеры, мультиплексоры.

«Компания – резидент ОЭЗ Москвы с 2020 г, где входит в состав кластера микроэлектроники и оптики. Если в 2020 году мощности предприятия давали до 15 тыс. единиц продукции в год, то теперь их количество составляет уже более 60 тыс», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По оценкам самой компании, за полный 2021 г. рост объема производства должен стать четырехкратным по отношению к 2020 г.

Основная задача предприятия на территории ОЭЗ «Технополис Москва» – локализация производства оптических трансиверов и внедрение российских инноваций в области фотоники. Компания имеет международные лицензии для разработки оптоэлектронных технологий и производства оптического оборудования. Предприятие тесно сотрудничает с Институтом общей физики РАН и кафедрой лазерной физики НИЯУ МИФИ для создания новых оптических технологий и производства готовых решений.