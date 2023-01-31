Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск высокоскоростного трансивера

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Неорос» начинает производство первых в России высокоскоростных трансиверов со скоростью 200-400 Гбит/с, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Трансиверы применяются для приема-передачи данных между станциями – компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.

«Компания "Неорос" имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2020 г. За два года предприятие инвестировало в свое развитие свыше 450 млн руб. и произвело продукции более чем на 1,1 млрд руб. Только в 2022 г. специалисты компании собрали более 100 тыс. различных высокоскоростных трансиверов. Новая продукция недавно успешно прошла лабораторные испытания и готова к запуску в производство», – сказал Владислав Овчинский.

Это первый высокоскоростной трансивер, который сделан российской компанией от начала и до конца, в том числе работы по дизайну, разработке платы, схемотехнике.

«Продукция станет важным шагом к технологическому суверенитету нашей страны. Самое главное – на устройствах резидент ОЭЗ Москвы устанавливает собственное программное обеспечение. Новое оборудование планируют приобрести крупные дата-центры и некоторые операторы связи», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По своим характеристикам он соответствует зарубежным аналогам, но при этом будет стоить значительно дешевле.

«Новый трансивер идет в комплекте с нашим же оборудованием – высокоскоростным коммутатором. Мы синхронизируемся с развитием запросов внутреннего потребителя, у нас общая платформа развития и общее видение будущего. В 2023 г. мы планируем выпустить порядка 2000-3000 комплектов новой линейки высокоскоростного оборудования. В России, как и во всем мире, высокоскоростной сегмент сейчас очень быстро замещает сегмент низкоскоростной. К концу 2023 г. мы рассчитываем покрыть потребности около 80% рынка», – сказал генеральный директор компании «Неорос» Магомед Алиханов.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 млрд руб.