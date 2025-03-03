Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств

По итогам 2024 г в Москве на 8,7% выросло производство электродвигателей, отопительных приборов, устройств сигнализации, оборудования для пайки и других электрических изделий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Электротехнические предприятия столицы демонстрируют устойчивую динамику развития. В прошлом году они почти на девять процентов увеличили объем производства и отгрузили оборудования почти на 204 млрд руб. Сегодня отрасль представлена более чем 130 предприятиями. При активной поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, наращивают выпуск и создают востребованную продукцию», – сказал Максим Ликсутов.

В частности, в минувшем году на 11,1% выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Выпуск бытовых приборов вырос на 7,7%, также увеличилось производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

«С поддержкой города в 2024 г. промышленники изготовили более 100 тыс. электродвигателей, свыше 97 тыс. световых указателей, порядка 758 тыс. люстр и около 121 тыс. отопительных приборов. Столичные промышленники увеличивают объемы производства и улучшают качество выпускаемой продукции благодаря развитой системе поддержки. Например, предприятия отрасли пользуются финансовыми инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, снижают налоговую нагрузку благодаря статусу промкомплекса, а также принимают участие в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, в 2023 г. город заключил офсетный контракт с компанией «Рэнера» на поставку тяговых аккумуляторных батарей для городского транспорта. Выпускать АКБ будет первая в России Гигафабрика, расположенная на площадке «Красная Пахра» ОЭЗ «Технополис Москва». По условиям офсета город закупит свыше 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов. Всего на предприятии будет производиться 50 тыс. батарей в год, что закроет около 40% потребностей российского рынка.

Предприятия отрасли также выводят на рынок инновационные решения в сфере экологического мониторинга. В частности, «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» разработал в Москве датчик среды для зеленой энергетики. Высокотехнологичное устройство контролирует физические параметры проб газовоздушных сред в соответствии со стандартами концепции экологического, социального и корпоративного управления. Оно предназначено для объектов с атомными энергетическими установками, а также для предприятий, работающих с радиоактивными материалами.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Профотек» – производит электронно-оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения, на основе которых строятся решения для цифровой интеллектуальной энергетики и энергоемких производств. Высокоточное оборудование используется для контроля параметров электрических сетей, учета потребления электроэнергии, защиты оборудования и оптимизации работы электрических систем. По итогам 2024 г. резидент на 85% нарастил выпуск оптических трансформаторов по сравнению с результатами 2023 г.