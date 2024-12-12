МТС оцифровала Золотое руно Сибири

МТС сообщает о запуске сети LTE в десяти населенных пунктах Красноярского края. Более 8000 жителей региона получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела работы в Шушенском, Ужурском, Назаровском, Иланском, Абанском и других районах Красноярского края. Всего LTE-сетью накрыло 10 населенных пунктов региона.

В частности, специалисты МТС установили оборудование в поселке Златоруновск. В начале прошлого столетия московский предприниматель Сергей Четвериков переместил в эту местность свое овцеводческое хозяйство, а также отстроил в населенном пункте первые жилые дома, кирпичный завод, общественную баню, хлебопекарни, конюшни и кузницы. Позднее златоруновские овцы выставлялись на ВДНХ как одни из лучших в стране по выработке мяса, шерсти и молока, и поселок назвали от словосочетания «Золотое руно», где «руно» символизирует снятую с овец и баранов шерсть, а «золотое» — продукцию высокого качества.

МТС зашла с LTE также в другое известное аграрными успехами село края — Солгон. Отсюда в магазины краевой столицы поступают фермерские изделия — хлеб, молочные продукты, мясо, колбасы и деликатесы. Доступ к сервисам МТС заложит фундамент для будущей цифровизации солгонских животноводческих хозяйств. Например, система видеонаблюдения, внедренная на подворьях, поможет следить за безопасностью сотрудников и удаленно контролировать состояние голов скота.

С появлением сети МТС дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями, общаться через интернет и смотреть фильмы и сериалы онлайн смогут также жители сел Васильевка и Долгий Мост, поселков Синеборск, Преображенский, Еловка, Старожилово, Ельники и деревни Андроново.

«Мы продолжаем работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Красноярского края. Доступ к мобильному интернету должен иметь каждый — особенно жители населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности. Цифровизация не только является жизненной необходимостью на сегодняшний день, но и дает толчок к развитию этнографического туризма и научных исследований, а также создает условия для новых исторических открытий», — сказал директор МТС в Красноярском крае.

Ранее МТС первой из операторов связи развернула мобильную сеть в заполярной зоне Красноярского края — в районе мыса Таналау и Пайяхского месторождения. Доступ к устойчивой связи и мобильному интернету получили несколько тысяч нефтяников, которые не только трудятся на труднодоступном промысле, но и создают комплексную инфраструктуру для работы и проживания в суровых арктических условиях.