Московский производитель увеличил выпуск кабельной продукции для воздушных судов и космических аппаратов на 63%

В 2023 г. московский завод «Спецкабель» со статусом промышленного комплекса изготовил свыше 15 тыс. соединителей, переходов и кабельных сборок, используемых при производстве самолетов, космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Москва стимулирует развитие промышленности, создавая в городе комфортный бизнес-климат и предоставляя предприятиям широкий пул системных мер поддержки. Благодаря этим инструментам компании модернизируют площадки, выводят на рынок высокотехнологичную продукцию и наращивают объемы выпуска. Так, в 2023 г, московский промышленный комплекс произвел свыше 15 тыс. кабельных сборок, которые используются при изготовлении воздушных судов и космических аппаратов. Это на 63% больше показателей 2022 г.», – сказал Владислав Овчинский.

Сегодня на заводе выпускают широкий спектр коаксиальных кабельных сборок, при изготовлении которых используются современные технологии – специальные станки, новейшие защитные и маркировочные материалы. В производстве соединителей и переходов применяются высокотехнологичные диэлектрические материалы с повышенной температурной и радиационной стойкостью. Также к изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, благодаря чему их можно применять в различных критических отраслях промышленности – авиационной, космической, атомной, медицинской и многих других.

«На отечественном рынке мы зарекомендовали себя как производитель не только кабелей специального назначения, но и высококачественных соединителей, переходов и кабельных сборок, в том числе по индивидуальным требованиям заказчика. Развитию направления способствует наличие собственного конструкторского бюро, современного испытательного центра, а также поддержка города», – отметил вице-президент предприятия Сергей Лобанов.

Столица присвоила заводу специальный статус в 2021 г.у, благодаря чему он может ежегодно экономить около четырех миллионов рублей и направлять их на собственное развитие. Так, для промышленных комплексов ставка налога на прибыль снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Налог на недвижимое имущество составляет 50% от исчисленного, земельный – 20%, а ставка аренды – 0,3% от кадастровой стоимости участка.