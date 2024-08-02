От умных паспортов до роботизированных постаматов: московские предприятия создают передовую продукцию

Столичные предприятия активно выводят на рынок новые продукты, среди них – «умные» паспорта для незрячих, высокотехнологичный провод для эксплуатации в экстремальных условиях, а также роботизированный постамат, который может стать важнейшим элементом в логистической сфере и розничной торговле. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитию высокотехнологичных производств Москва уделяет особое внимание. В том числе поэтому в столице растет количество производств по выпуску электротехники, роботизированных систем, микроэлектроники, компьютеров, прочей автоматизированной продукции. В частности, за первые пять месяцев 2024-го столичные производители компьютеров, оптики и электроники нарастили объем выпуска более чем в 2,2 раза. Решения московских промышленников помогают, как в промышленных областях, так и в социальной сфере», – сказал Анатолий Гарбузов.

Компания ISBC разработала и выпустила «умные» паспорта для инвалидов по зрению, использующих собак-проводников. Умная RFID-бумага содержит NFC-метку, позволяющую перейти на сайт школы с информацией по работе с собаками-проводниками. Уже пять потоков выпускников получили умные паспорта. Форма удостоверения для незрячих определена законом – вносить изменения в нее нельзя, однако умная бумага ISBC дает возможность интегрировать в документ дополнительный цифровой функционал без нарушения нормативных требований.

Московский завод «Спецкабель» готовится к серийному производству разработанного высокотехнологичного провода СКОР - первого в ассортименте компании. Он обладает повышенной теплостойкостью, позволяющей бесперебойно работать при напряжении до 600В включительно переменного тока частотой 50 Гц. Изделие устойчиво к солнечному излучению, влажности и воздействию смазочных материалов. Эксплуатация провода при температуре от -75 до 180 С° дает возможность использовать его в экстремальных условиях, что особенно важно для судовой, авиационной, автомобильной, медицинской и электронной промышленности.

Столичная производственно-инжиниринговая компания Engy разработала и произвела высокоскоростной роботизированный постамат – «Робобокс». Он может стать полноценной заменой пункта выдачи заказов и традиционных постаматов. Автономный режим работы позволяет устройству работать круглосуточно без участия человека. Система может принимать и выдавать посылки и интернет-заказы в ритейл-сетях или пунктах выдачи заказов, работать в сфере складской логистики. Устройство имеет стеллажную систему хранения и обеспечивает быстрый прием, оперативную сортировку в зависимости от габаритов, надежное хранение посылок и их выдачу получателям по принципу единого окна. Роботизированный постамат спроектирован по модульному принципу и может быть легко масштабирован практически до любых задач.

«"Робобокс" – это высокотехнологичное решение, позволяющее хранить до 300 посылок на площади размером 4х квадратных метра, а также быстрее, чем в обычном постамате выдавать посылки получателям. Роботизированный постамат — это полностью отечественное решение с программным обеспечением собственной разработки», — сказал генеральный директор группы компаний Engy Олег Синюхин.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся более 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.