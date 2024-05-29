Новосибирскому бизнесу предлагают отечественные компьютеры по подписке

Цифровая экосистема МТС и российский производитель сертифицированного оборудования RDW Technology заключили соглашение. Теперь корпоративные клиенты экосистемы МТС в Новосибирске смогут использовать технику RDW Computers по подписке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Юридические лица смогут пользоваться компьютерами российского бренда и фирменными сервисами МТС. Также в рамках ежемесячной подписки будет доступна регулярная замена и сервисное обслуживание техники. RDW Technology продолжит разработку новых моделей компьютеров с более совершенными техническими характеристиками.

«Российская экономика продолжает комплексный переход на отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование. Буквально за несколько лет МТС стала надежным партнером для многих компаний, а импортозамещение стало одним из наших приоритетов. Мы уверены, что сотрудничество поможет нашим компаниям укрепить позиции на рынке благодаря синергии опыта и глубокой экспертизе. Корпоративные клиенты МТС при этом получат доступ к сертифицированной компьютерной технике, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Неоспоримые достоинства нашего стратегического партнерства — это взаимный рост, внедрение инноваций и расширение рынка. У RDW Technology и МТС единые цели. Надеюсь, консолидация наших усилий поможет отраслям экономики страны быстро и эффективно перейти на российские решения. Вместе с МТС мы выбрали путь продвижения российского оборудования. И каждая реестровая запись, полученная нашими устройствами, не только привлекает заказчиков к продукции бренда RDW Computers, но и повышает уровень доверия наших партнеров и пользователей к отечественным решениям», — сказал вице-президент RDW Technology Сергей Акопов.

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RDW Technology — российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 г. под брендом RDW Computers создают ПК, моноблоки, серверы, системные блоки, мини-ПК и профессиональные кастомизированные моноблочные системы для бизнеса, образования, медицины и госструктур, а также мониторы, в том числе с изогнутым экраном, адаптированным под периферийное зрение.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.